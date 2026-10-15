DE
FR
Abonnieren
VA Hilary Swank verkündet dritte Schwangerschaft
0:37
Mit 52 Jahren:Hilary Swank verkündet erneute Schwangerschaft

Nach den Zwillingen
Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren ihr drittes Baby

Dreieinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge verkündet Hilary Swank, dass sie wieder schwanger ist. Die 52-jährige Hollywoodschauspielerin erwartet ihr drittes gemeinsames Kind mit Philip Schneider.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/5
Hilary Swank und Philip Schneider sind seit 2023 Eltern von Zwillingen.
Foto: imago images/Capital Pictures/Rob Latour/HFPA

Darum gehts

  • Hilary Swank (52) erwartet drittes Kind mit Ehemann Philip Schneider
  • Baby soll im Dezember kommen, verkündet sie in kreativem Tanzvideo
  • Swank brachte 2023 Zwillinge zur Welt, Aya und Ohm genannt
spoton.png
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
SpotOn und Sophie Ofer

Stolz verkündet Hilary Swank (52) in einem Instagram-Video, dass sie erneut schwanger ist. Der Hollywoodstar freut sich auf sein drittes gemeinsames Kind mit dem Unternehmer Philip Schneider. Das Baby soll laut Swank noch in diesem Jahr zur Welt kommen.

Auch sie freuen sich über Nachwuchs
Fiona Erdmann hat gute Neuigkeiten.
Mit Video
«Die Gang bekommt Verstärkung»
Fiona Erdmann ist zum vierten Mal schwanger
Seit Jahren hegte sie den Wunsch, Mutter zu werden, wollte es aber der Natur überlassen.
Erstes Kind mit 46 Jahren!
Jeanette Biedermann ist Mutter geworden
Stolz verkünden Scarlet Vas und Tayo Ricci ihre zweite Schwangerschaft.
Mit Video
So reagieren die Fans
Onlyfans-Star ist erneut schwanger von ihrem Stiefbruder
Musiker Jesse Ritch mit seiner schwangeren Lebenspartnerin Alissa Orlando und ihrer gemeinsamen Tochter Meliyah Awa am Pink Ribbon Charity Walk am 30. August im Zürcher Stadion Letzigrund.
Popstar wird wieder Papa
Jesse Ritch verrät das Baby-Geschlecht

In dem originellen Clip tanzt Swank mit ihrer Familie in der Dunkelheit. Zunächst sind nur ihr Ehemann und die Zwillinge des Paares zu sehen, die an ihren Körpern Leuchtstäbe befestigt haben. So tanzen im Video gewissermassen nur bunte Strichmännchen auf und ab. Nach wenigen Sekunden stösst die Schauspielerin, die ihren Bauch und das kommende Baby auf dieselbe Weise in Szene setzt, zur tanzenden Truppe.

Drittes Baby soll im Dezember kommen

Für mehr Klarheit sorgt die Instagram-Caption zum Video. Darin verrät Swank, dass das Baby schon in wenigen Wochen zur Welt kommen soll. «Viele Leute haben mich gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache. Dieses hier erscheint im Dezember», schreibt Swank, die unter anderem aus Filmen wie «Million Dollar Baby» und «Boys Don't Cry» bekannt ist.

In den Kommentaren freut man sich mit der Schauspielerin. Drew Barrymore (51) etwa postet drei gelbe Herzen. «Das ist die beste Schwangerschafts-Verkündung aller Zeiten», schreibt eine Userin. «So clever und farbenfroh!» Fans überhäufen Swank mit Glückwünschen. Viele betonen, dass es nie zu spät sei, die Familie zu vergrössern.

Swank und Schneider sind seit 2018 verheiratet. Im April 2023 konnte die zweifache Oscarpreisträgerin ebenfalls auf Instagram mitteilen, dass sie erstmals Mutter geworden ist. Swank brachte Zwillinge zur Welt, einen Jungen und ein Mädchen.

Am damaligen Ostersonntag schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie von hinten mit den beiden Kindern im Arm zu sehen ist: «Es war nicht einfach. Aber Junge (und Mädchen!), hat es sich gelohnt. Frohe Ostern, ich poste aus dem siebten Himmel.» Fast ein Jahr später enthüllte Swank, dass die beiden Kinder die Namen Aya und Ohm tragen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen