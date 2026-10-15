Dreieinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge verkündet Hilary Swank, dass sie wieder schwanger ist. Die 52-jährige Hollywoodschauspielerin erwartet ihr drittes gemeinsames Kind mit Philip Schneider.

Darum gehts Hilary Swank (52) erwartet drittes Kind mit Ehemann Philip Schneider

Baby soll im Dezember kommen, verkündet sie in kreativem Tanzvideo

Swank brachte 2023 Zwillinge zur Welt, Aya und Ohm genannt

Stolz verkündet Hilary Swank (52) in einem Instagram-Video, dass sie erneut schwanger ist. Der Hollywoodstar freut sich auf sein drittes gemeinsames Kind mit dem Unternehmer Philip Schneider. Das Baby soll laut Swank noch in diesem Jahr zur Welt kommen.

In dem originellen Clip tanzt Swank mit ihrer Familie in der Dunkelheit. Zunächst sind nur ihr Ehemann und die Zwillinge des Paares zu sehen, die an ihren Körpern Leuchtstäbe befestigt haben. So tanzen im Video gewissermassen nur bunte Strichmännchen auf und ab. Nach wenigen Sekunden stösst die Schauspielerin, die ihren Bauch und das kommende Baby auf dieselbe Weise in Szene setzt, zur tanzenden Truppe.

Drittes Baby soll im Dezember kommen

Für mehr Klarheit sorgt die Instagram-Caption zum Video. Darin verrät Swank, dass das Baby schon in wenigen Wochen zur Welt kommen soll. «Viele Leute haben mich gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache. Dieses hier erscheint im Dezember», schreibt Swank, die unter anderem aus Filmen wie «Million Dollar Baby» und «Boys Don't Cry» bekannt ist.

In den Kommentaren freut man sich mit der Schauspielerin. Drew Barrymore (51) etwa postet drei gelbe Herzen. «Das ist die beste Schwangerschafts-Verkündung aller Zeiten», schreibt eine Userin. «So clever und farbenfroh!» Fans überhäufen Swank mit Glückwünschen. Viele betonen, dass es nie zu spät sei, die Familie zu vergrössern.

Swank und Schneider sind seit 2018 verheiratet. Im April 2023 konnte die zweifache Oscarpreisträgerin ebenfalls auf Instagram mitteilen, dass sie erstmals Mutter geworden ist. Swank brachte Zwillinge zur Welt, einen Jungen und ein Mädchen.

Am damaligen Ostersonntag schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie von hinten mit den beiden Kindern im Arm zu sehen ist: «Es war nicht einfach. Aber Junge (und Mädchen!), hat es sich gelohnt. Frohe Ostern, ich poste aus dem siebten Himmel.» Fast ein Jahr später enthüllte Swank, dass die beiden Kinder die Namen Aya und Ohm tragen.