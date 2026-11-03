Beim Wiedersehen von «Das Sommerhaus der Stars» haben Nico Legat und Laura Parrinello grosse Neuigkeiten verkündet. Eine Szene aus der Show erscheint damit in neuem Licht. Auch beim Verhältnis zu Thorsten Legat hat sich etwas getan.

Darum gehts Nico Legat und Laura Parrinello erwarten ihr erstes Kind, wie sie beim Sommerhaus-Wiedersehen sagten

Laura hatte im Sommerhaus einen Verdacht, doch der Test fiel negativ aus und kam offenbar zu früh

Laura will das Kind nicht im Internet zeigen, der Streit mit Thorsten Legat ist laut ihr beigelegt

Nico Legat (28) und seine Freudin Laura Parrinello erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das hat das Paar beim grossen Wiedersehen von «Das Sommerhaus der Stars» verkündet, das seit Dienstag bei RTL+ abrufbar ist. «Wir waren halt schon im Sommerhaus schwanger», sagte Laura im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig. Damit bekommt eine Szene aus der elften Staffel nachträglich eine ganz andere Bedeutung.

In Bocholt hatte Laura nämlich schon einen Verdacht. Ihre Periode blieb aus, dazu kam Übelkeit. Kurzerhand machte sich im Badezimmer des Sommerhauses einen Schwangerschaftstest, der jedoch negativ ausfiel. Das Paar ging davon aus, dass es mit dem Nachwuchs vorerst nicht geklappt hatte. Doch dem war nicht so, wie jetzt klar wird – Parrinello hatt den Test einfach zu früh gemacht.

«Das Kind gehört weder geboren noch ungeboren in die Öffentlichkeit»

Der werdende Vater kann es nun kaum erwarten. «Ich freue mich tierisch», sagte Nico Legat. Wer in der Erziehung welche Rolle übernimmt, wollen die beiden auf sich zukommen lassen. Das hänge auch davon ab, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Eines hat sich der Realitystar aber schon vorgenommen: Er will seinem Kind weniger Druck machen als sein eigener Vater.

Mit dem früheren Fussballprofi Thorsten Legat gibt es inzwischen aber auch wieder gute Nachrichten. Zwischen Laura und ihrem künftigen Schwiegervater war das Verhältnis zuletzt angespannt. Beim Wiedersehen erzählte sie nun, dass die Streitigkeiten beigelegt seien.

Auf Instagram äussert sich Laura am Dienstagmittag zu den Babynews und wendet sich mit einer Bitte an die Community. «Ich würde mir einfach wünschen, dass ihr unser Kind einfach aus der ganzen Thematik rauslasst. Wir werden sie niemals zeigen, erwähnen oder sonst irgendwas.» Was über sie und Nico geschrieben werde, sei ihnen egal, sie würden es sowieso nicht lesen. «Aber das Kind gehört weder geboren noch ungeboren in die Öffentlichkeit». Vielleicht werde sich Partner Nico noch kurz selbst zu den Baby-News äussern, «aber spätestens danach wird dieses Thema Baby nicht mehr im Internet präsent sein.»

Aus Laura Parrinello wird Laura Legat

Im «Sommerhaus der Stars» war Nico Legat mit seinem Temperament immer wieder angeeckt und hat mit seinem Verhalten seiner Freundin gegenüber für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Laura hielt sich dagegen meist zurück. «Ich bin halt einfach ruhig», erklärte sie beim Wiedersehen. Privat erlebe sie ihren Verlobten ohnehin ganz anders, abseits der Kameras sei er für sie der «liebste Mensch überhaupt». Das Paar will sich noch dieses Jahr das Jawort geben, aus Laura Parrinello wird dann Laura Legat.