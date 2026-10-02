Familiendrama bei Halle Berry eskaliert

Halle Berry darf ihren Sohn Maceo nur noch tagsüber sehen. Ein Richter in Los Angeles hat ihre Besuchszeiten begrenzt, nachdem Ex Olivier Martinez ihr schwere Vorwürfe macht.

Fynn Müller People-Redaktor

Das Familiendrama von Halle Berry und ihrem Ex-Mann Olivier Martinez geht in die nächste Runde. Der Schauspieler wirft Berry vor, ihren gemeinsamen Sohn körperlich misshandelt zu haben. Jetzt greift die Justiz ein. Ein Gericht in Los Angeles hat eine einstweilige Verfügung gegen Halle Berry erlassen. Ihren Sohn darf sie vorerst nur eingeschränkt sehen. Das berichtet «People» unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Olivier Martinez (60) schildert die Situation in den Gerichtsunterlagen wie folgt: Berry soll eines Tages ins Zimmer gestürmt sein und ihren Sohn als «so dumm» und «so ein Idiot» beschimpft haben. Danach sei die Situation eskaliert. Der Vater beschreibt: «Sie packte Maceo am Hals und begann, ihn zu würgen, während sie schrie: ‹Wer ist jetzt dominant?! Wer ist dominant?›»

Sohn sei «traumatisiert» gewesen

Berrys Verlobter, Sänger Van Hunt, soll dabei gewesen sein. Maceo habe danach seinen Vater angerufen und ihn gebeten, ihn abzuholen. Er wolle nicht zurück zur Mutter, weil er «traumatisiert» sei.

Am Tag nach dem Vorfall soll Berry Martinez eine Textnachricht geschickt haben: «Ich fühle mich schrecklich wegen dem, was letzte Nacht passiert ist, und ich weiss, dass es ihm genauso geht.»

Martinez sagt, es sei kein Einzelfall gewesen. Vor rund zehn Jahren soll Berry einen Teller samt Messer und Gabel geworfen und vor etwa fünf Jahren Maceo ins Gesicht geschlagen haben, berichtet TMZ. Zudem sorgt er sich um ihre psychische Gesundheit und ein mögliches Alkoholproblem.

Das gilt jetzt für Berry

Laut TMZ muss Berry jetzt 100 Meter Abstand zu Martinez halten. In Gegenwart ihres Sohns ist Alkohol tabu, zudem muss sie sich vor, während und nach den Besuchen auf Nüchternheit testen lassen. Maceo sieht sie nur zwei Tage pro Woche und jedes zweite Wochenende.

Seit der Trennung 2015 streiten die beiden ums Sorgerecht. Nun will Martinez es allein. Es sind Vorwürfe des Vaters, über das Sorgerecht ist noch nicht entschieden.