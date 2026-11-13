Pop-Punk-Ikone Avril Lavigne schwebt im Babyglück: Die 42-jährige Sängerin hat am Freitag verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist.

Darum gehts Avril Lavigne wurde zum ersten Mal Mutter

Wer der Vater des Kindes ist, weiss man nicht

Es ist eine Tochter

Sophie Ofer Redaktorin People

Was für eine Überraschung! Avril Lavigne (42) hat ihren Fans die frohen Baby-News auf Instagram verkündet. Wie die kanadische Sängerin («Sk8er Boi», «Complicated») am Freitag bekannt gab, hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Mädchen.

«Unsere Mini-f****-Princess ist da», schreibt die frischgebackene Mutter gewohnt rebellisch zu einer Reihe von Schnappschüssen. Dazu Schleifen-, Kronen- und Milchfläschchen-Emojis. Auf dem ersten Bild halten Lavigne und ein unbekannter Mann – über die Identität des Vaters ist bisher nichts bekannt – liebevoll die winzige Hand ihrer Tochter.

Ganz das Punker-Mami

Ein weiteres Foto zeigt die Sängerin, wie sie ihr Neugeborenes im niedlichen Leoparden-Outfit im Arm wiegt. Ganz im Stile der Skater-Queen darf natürlich auch das passende Schuhwerk nicht fehlen: Ein drittes Bild zeigt drei Paar karierte Vans-Sneaker im Partnerlook für Mami, Papi und Baby.

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Dass die Schwangerschaft so lange geheim blieb, grenzt an ein kleines Wunder. Doch die Sängerin wusste sich zu helfen: Zuletzt wurde Lavigne im April in einem sehr weiten Pullover beim Feiern vor dem Kult-Hotel Chateau Marmont in Los Angeles gesichtet. Im Juli sorgte sie zudem für Schlagzeilen, als sie als Überraschungsgast auf der After-Party der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce in New York auftrat – und bei der Tombola prompt eine Chanel-Handtasche abräumte. Nun tauscht sie die Party-Nächte wohl gegen Windeln und Schoppen ein.