Darum gehts
- Avril Lavigne wurde zum ersten Mal Mutter
- Wer der Vater des Kindes ist, weiss man nicht
- Es ist eine Tochter
Was für eine Überraschung! Avril Lavigne (42) hat ihren Fans die frohen Baby-News auf Instagram verkündet. Wie die kanadische Sängerin («Sk8er Boi», «Complicated») am Freitag bekannt gab, hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Mädchen.
«Unsere Mini-f****-Princess ist da», schreibt die frischgebackene Mutter gewohnt rebellisch zu einer Reihe von Schnappschüssen. Dazu Schleifen-, Kronen- und Milchfläschchen-Emojis. Auf dem ersten Bild halten Lavigne und ein unbekannter Mann – über die Identität des Vaters ist bisher nichts bekannt – liebevoll die winzige Hand ihrer Tochter.
Ganz das Punker-Mami
Ein weiteres Foto zeigt die Sängerin, wie sie ihr Neugeborenes im niedlichen Leoparden-Outfit im Arm wiegt. Ganz im Stile der Skater-Queen darf natürlich auch das passende Schuhwerk nicht fehlen: Ein drittes Bild zeigt drei Paar karierte Vans-Sneaker im Partnerlook für Mami, Papi und Baby.
Dass die Schwangerschaft so lange geheim blieb, grenzt an ein kleines Wunder. Doch die Sängerin wusste sich zu helfen: Zuletzt wurde Lavigne im April in einem sehr weiten Pullover beim Feiern vor dem Kult-Hotel Chateau Marmont in Los Angeles gesichtet. Im Juli sorgte sie zudem für Schlagzeilen, als sie als Überraschungsgast auf der After-Party der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce in New York auftrat – und bei der Tombola prompt eine Chanel-Handtasche abräumte. Nun tauscht sie die Party-Nächte wohl gegen Windeln und Schoppen ein.