Quentin Tarantino ist mit 63 Jahren zum dritten Mal Vater geworden. Der Kult-Regisseur befindet sich mit seiner späten Vaterrolle in Hollywood in bester Gesellschaft.

Darum gehts Quentin Tarantino und Daniella Pick begrüssen ihr drittes Kind

Das Paar lernte sich 2009 in Israel kennen, trennte sich zunächst und heiratete im November 2018

Auch andere Hollywood-Stars wurden spät noch einmal Eltern

Regisseur Quentin Tarantino (63) und seine Frau Daniella Pick (43) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Nach Sohn Leo und Tochter Adriana begrüsste das Paar nun einen weiteren Jungen. Ein Sprecher bestätigte die erfreulichen Nachrichten gegenüber dem US-Magazin «People».

In einem knappen Statement liessen die frischgebackenen Dreifach-Eltern verkünden, wie sehr sie sich über den Familienzuwachs freuen. Weitere Details halten sie allerdings geheim, weder der genaue Geburtstag noch der Name des Kleinen sind bisher bekannt.

Sie brauchten zwei Anläufe

2009 reiste Tarantino nach Israel, um einen seiner Filme zu bewerben, und lernte dort Pick kennen. Doch das erste Kapitel der Beziehung war nur von kurzer Dauer, denn die beiden gingen bald wieder getrennte Wege. Erst rund sieben Jahre später, um 2016, funkte es erneut. Im Sommer 2017 folgte die Verlobung, im November 2018 schliesslich die Hochzeit.

Für Tarantino begann das Familienleben dann vergleichsweise spät. Er war nämlich bereits 56 , als im Februar 2020 sein erster Sohn Leo geboren wurde. Rund zweieinhalb Jahre später, im Juli 2022, folgte Tochter Adriana.

Während ihr Mann mit Filmen wie «Pulp Fiction», «Kill Bill» oder «Django Unchained» Kinogeschichte schrieb, machte sich Daniella Pick in ihrer Heimat selbst einen Namen. Als Tochter eines bekannten israelischen Popstars trat sie zunächst gemeinsam mit ihrer Schwester als Duo auf, bevor sie eine Solokarriere startete. Inzwischen steht sie zudem regelmässig als Schauspielerin vor der Kamera.

Kein Einzelfall in Hollywood

Mit seiner späten Vaterrolle befindet sich Tarantino übrigens in prominenter Gesellschaft. So sorgte etwa Schauspiellegende Al Pacino (86) für Schlagzeilen, als er 2023 mit 83 Jahren gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Noor Alfallah (32) sein viertes Kind begrüsste. Im selben Jahr wurde auch sein Berufskollege Robert De Niro (83) mit 79 Jahren zum siebten Mal Vater. Einige Jahre zuvor begrüsste Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (83) mit 73 Jahren sogar Kind Nummer acht.

Doch nicht nur Männer entscheiden sich spät noch einmal für ein Kind. Die britische Moderatorin Renée Hoenderkamp (59) machte kürzlich publik, dass sie mit 59 Jahren erneut ein Kind erwartet – 37 Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Auch Oscarpreisträgerin Hilary Swank (52) verkündete rund dreieinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge, dass sie wieder schwanger ist, während Sängerin Avril Lavigne erst vor Kurzem mit 42 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde.