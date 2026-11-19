Vor knapp zwei Monaten verkündete Laura Wontorra die freudige Nachricht: Die Sport-Moderatorin ist schwanger. Auf neuen Fotos präsentiert nun stolz ihren Babybauch.

Darum gehts Laura Wontorra zeigt ihren wachsenden Babybauch

Die Fans freuen sich mit ihr

Die Schwangerschaft gab sie im Oktober bekannt

Sophie Ofer Redaktorin People

Laura Wontorra (37) gibt ungewöhnlich persönliche Einblicke: Auf Social Media teilt die Schwangere das Ergebnis eines Babybauch-Fotoshootings. Auf den Aufnahmen trägt sie ein blaues Hemd, das so weit aufgeknöpft ist, dass ihr wachsender Babybauch zu sehen ist.

Dazu schreibt Wontorra merklich gerührt: «Der grösste Segen meines Lebens», dazu ein weisses Herz-Emoji. Die Vorfreude und das Glück der werdenden Mutter sind spürbar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wontorras Fans freuen sich in den Kommentaren mit der 37-Jährigen. «Du bist so schön. Tolle Aufnahmen!», schreibt eine Userin. «Was für wunderschöne und zugleich berührende Aufnahmen!», so eine weitere. «Man spürt förmlich das Glück, das in diesen Bildern steckt.»

Auch einige Promi-Kollegen gratulieren Wontorra. Jana Ina Zarrella (49) postet ein Herzaugen- und ein lächelndes Emoji. Der Bruder ihres Mannes Giovanni (48), Stefano Zarrella (35), kommentiert ebenfalls mit Herzaugen-Emojis. «Glückwunsch», schreibt der deutsche Schauspieler Simon Böer (52). Moderatorin Janin Ullmann (45) postet rote Herzen.

Ein rotes Herz gibt es natürlich auch vom Vater des Kindes, Fernsehmoderator Riccardo Basile (35). Wontorras Beziehung mit ihm wurde erst im Somme 2026 öffentlich. Im Oktober folgten dann die Baby-News. Die beiden kennen sich bereits seit einigen Jahren. Bevor sie ein Paar wurden, waren sie lange befreundet.

Was keiner wusste: Während Wontorra im Sommer bei der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor der Kamera stand, soll sie bereits schwanger gewesen sein. Die Öffentlichkeit hatte davon allerdings noch nichts mitbekommen.