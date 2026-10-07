Sport-Moderatorin Laura Wontorra ist schwanger

Nachwuchs bei Laura Wontorra und Riccardo Basile. Wie Wontorra auf Instagram verkündet, erwarten die beiden ihr erstes Kind.

Sophie Ofer Redaktorin People

«Halb du. Halb ich», schreibt Laura Wontorra (37) auf Instagram. Die schöne Neuigkeit: Sie und ihr Partner, der Sky-Moderator Riccardo Basile (34), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wontorra postet ein gemeinsames Bild, auf dem ihr Babybauch in einem eng anliegenden schwarzen Kleid gut erkennbar ist. Auch ein Ultraschallbild, dazu gestrickte rosa Socken im Mini-Format, teilen die werdenden Eltern mit ihren Fans.

Wie «Bild» zunächst berichtet, soll das Kind im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

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Ihre Fans sind aus dem Häuschen

Was keiner wusste: Während Wontorra im Sommer bei der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor der Kamera stand, soll sie laut «Bild» bereits schwanger gewesen sein. Die Öffentlichkeit hatte davon allerdings noch nichts gewusst.

Jetzt sind Wontorras Fans völlig aus dem Häuschen. Auf Instagram freuen sie sich mit der Moderatorin und überhäufen sie mit Glückwünschen: «Ich freue mich wahnsinnig für euch! Ein bisschen Wehmut ist da, ich hätte dich 2027 so gerne bei Lets Dance gesehen», schreibt eine Userin scherzhaft.

Für Wontorra und Basile beginnt damit ein neues Kapitel in ihrer Liebesgeschichte. Ihre Beziehung hatten sie erst im 2026 öffentlich gemacht, jetzt folgen zugleich die Baby-News. Die beiden kennen sich bereits seit einigen Jahren. Bevor sie ein Paar wurden, waren sie lange befreundet.