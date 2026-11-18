Hollywood-Star im Baby-Glück: Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman freuen sich über ihr drittes Kind.

Sophie Ofer Redaktorin People

Anne Hathaway, bekannt aus Filmen wie «Plötzlich Prinzessin» oder «Der Teufel trägt Prada», schwebt auf Wolke sieben. Die 44-Jährige hat kürzlich ihr drittes Baby willkommen geheissen, wie US-Medien berichten. Fotos, die «TMZ» vorliegen, zeigen Hathaway demnach am Dienstag mit einem Neugeborenen in New York. Offiziell bestätigt wurde die Geburt des Kindes noch nicht. Genaue Details zu Geschlecht und Namen des Babys sind ebenfalls nicht bekannt.

Der Vater ist Filmproduzent Adam Shulman, mit dem Hathaway bereits zwei gemeinsame Söhne hat, Jonathan (10) und Jack (6). Nun sind sie zu einer fünfköpfigen Familie herangewachsen. Mit Shulman ist Anne Hathaway seit 2008 zusammen, 2012 gaben sie sich das Jawort.

Baby Nummer drei kam unerwartet

Eigenen Angaben zufolge habe Hathaway eine dritte Schwangerschaft nie ausgeschlossen. Dass sich dann im Alter von 43 Jahren noch einmal Nachwuchs ankündigte, sei dennoch unerwartet gekommen. In der Talkshow «Late Night with Seth Meyers» verriet die Schauspielerin : «Ich meine, wir wussten, was wir taten, aber wir waren so überrascht, dass es geklappt hat!»

An ihrem Babyglück liess Hathaway im Juni 2026 teilhaben. Vermutlich auch, weil sich die Schwangerschaft ab da nicht mehr so leicht verstecken liess. In einem Instagram-Video präsentierte sie ihren Babybauch in einem weissen Kleid. Dazu lief der Song «Baby I’m Yours».

Auch sonst war hat Hathaway ein aufreibendes Jahr hinter sich. Die Schauspielerin war in gleich fünf Kinofilmen zu sehen: «Der Teufel trägt Prada 2», «Mother Mary», «Die Odyssee», «The End of Oak Street» und «Verity».