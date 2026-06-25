Eigentlich hätten Fans der Sendung «The Voice of Germany» im Herbst Marc Terenzi auf der Bühne sehen sollen. Doch dazu wird es nicht kommen: Der Sender hat entschieden, Terenzi herauszuschneiden. Was ist passiert?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc Terenzi bei «The Voice of Germany» ausgeschlossen, Auftritt wird gestrichen

Grund: Vergangene Eskapaden, Teilnahme passt nicht zum «Markenkern» der Sendung

Drei Juroren drückten Buzzer, Terenzi zeigte sich verständnislos über Entscheidung

Silja Anders Redaktorin People

Im Herbst startet die neue Staffel von «The Voice of Germany». Die sogenannten Blind Auditions, bei denen die Kandidatinnen und Kandidaten die Jury rein mit ihrer Stimme überzeugen müssen, während die Juroren mit dem Rücken zu ihnen gedreht sind, sind bereits im Kasten.

Ein Überraschungskandidat war Marc Terenzi (47), der sich in der Sendung versuchen wollte. Laut «Bild» drehten sich auch gleich drei der vier Jury-Stühle um – Rea Garvey, Nico Santos und das Duo Smudo und Michi Beck sollen auf den Buzzer gedrückt haben und dadurch signalisiert haben, dass ihnen der Auftritt gefiel und sie den Kandidaten in der nächsten Runde haben möchten, bestenfalls in ihrem Team.

Passt nicht zum «Markenkern» der Sendung

Den Auftritt von Marc Terenzi wird das Publikum allerdings im TV nie zu sehen bekommen, denn der Sänger wurde kurzerhand rausgeschnitten. Christoph Körfer, Sprecher von ProSieben und Sat.1, erklärt gegenüber «Bild»: «Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von ‹The Voice of Germany› beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen. Dort hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum #TVOG-Markenkern passt. Deshalb endet die Teilnahme für ihn mit der Blind Audition. Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein. Wir wünschen Marc Terenzi für seine weitere musikalische Karriere nur das Beste.»

Terenzi zeigt sich gegenüber der deutschen Zeitung verständnislos über die Entscheidung der Produktion. «Nicht ich habe mich heimlich bei ‹The Voice› eingeschlichen – meine Teilnahme wurde von der Produktion vorbereitet, abgestimmt und organisiert. Ausserdem bin ich in verschiedenen anderen TV-Formaten zeitgleich und auch in Zukunft zu sehen, wo ganz klar ist, dass meine Alkohol- und Drogensucht Vergangenheit ist.»

Tochter rechnet knallhart mit entfremdetem Vater ab

Sowieso könnte es für Marc Terenzi im Moment besser laufen. Seine Tochter Summer (20) veröffentlichte kürzlich einen neuen Song mit dem Titel «Daddy Issues», in dem sie knallhart mit ihrem Vater abrechnet. Darin singt sie etwa die Zeilen – auf Englisch: «Mein Vater wollte nie Kinder, er war schon immer ein Narzisst, er hat sich lieber für seine Geliebten entschieden.»

Der gebürtige US-Amerikaner hat sich kurz nach der Veröffentlichung des Songs seiner Tochter öffentlich dazu geäussert und sich auf Instagram bei ihr entschuldigt. Am Dienstag feierte die Tochter von Sarah Connor (46) ihren 20. Geburtstag. Marc Terenzi sagt auf Instagram in einem Video: «Alles Gute zum Geburtstag, Summer. Nun, ich weiss, dass im Moment viele Dinge zwischen uns stehen. Aber ich möchte, dass du weisst, dass ich dich liebe, und egal, was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist.»