Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Summer Terenzi kritisiert Vater Marc öffentlich in neuem Song

Marc Terenzi plant Entschuldigungslied für Tochter, will Beziehung verbessern

Über 12'000 Instagram-Kommentare unterstützen Versöhnungsversuch von Marc Terenzi

Saskia Schär Redaktorin People

«Mein Vater wollte nie Kinder», singt Summer Terenzi (20) in ihrem neuen Lied, in welchem sie mit ihrem Vater Marc Terenzi (47) abrechnet. Die wenigen Zeilen, die aus dem bislang unveröffentlichten Song bereits zu hören sind, lassen aufhorchen – und auch Vater Terenzi nicht kalt. Nur kurz nachdem der Videoclip seiner Tochter auf Instagram veröffentlicht worden war, meldet er sich via «Bild» auch schon zu Wort und erklärt, ein schlechter Vater gewesen zu sein. Gegenüber der Zeitung erklärte er, das ändern zu wollen.

Damit macht er nun ernst, hat zum 20. Geburtstag seiner Tochter am Dienstag selbst ein an sie gerichtetes Instagram-Video hochgeladen. «Alles Gute zum Geburtstag, Summer. Nun, ich weiss, dass im Moment viele Dinge zwischen uns stehen. Aber ich möchte, dass du weisst, dass ich dich liebe, und egal, was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist», so der Musiker.

Es falle ihm schwer, alles in Worte zu fassen, was er ihr sagen wolle, «also werde ich das Einzige tun, was ich kann». So habe er bereits seit einiger Zeit an etwas gearbeitet, das er nun fertigstellen und veröffentlichen wolle. «Es ist ein Lied und es ist meine Entschuldigung an dich».

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«Ich wünschte, mein Vater hätte einmal sowas gesagt»

Marc Terenzi hatte jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen, sorgte zudem mit seinen Beziehungen für Schlagzeilen. Mittlerweile geht es dem Musiker allerdings deutlich besser, er hat nicht nur einen Entzug, sondern auch eine Therapie hinter sich.

Für seinen Versuch, die Beziehung zu seiner Tochter Summer wieder zu kitten, erhält er auf Instagram grosse Unterstützung. «Ich wünschte, mein Vater hätte einmal in den 37 Jahren sowas gesagt», «Ich würde es euch von Herzen wünschen, dass ihr eines Tages wieder ein gesundes Verhältnis zueinander habt», «Es ist toll, wie er reagiert. Aber ich kann auch Summer verstehen. Alkohol kann auch viel kaputt machen» oder «Das ist Stärke», sind nur einige der Kommentare, die unter dem Beitrag zu finden sind.



