Neues aus dem Privatleben von Marc Terenzi: Der Sänger und Realitystar ist zu seiner Freundin gezogen. In Palma de Mallorca setzt das Paar statt auf wilde Partys lieber auf häusliche Hobbys.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc Terenzi (47) lebt jetzt mit Priscilla DiLaura (27) in Mallorca

Das Paar führt ein ruhiges Leben ohne Alkohol und mit gemeinsamen Hobbys

Seit Juni 2025 ein Paar, Terenzi tritt erneut im «Megapark» auf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Marc Terenzi (47) ist mit seiner neuen Partnerin den nächsten Schritt gegangen. Wie er im Interview mit «Bild» bestätigte, lebt er inzwischen mit Model und Immobilienmaklerin Priscilla DiLaura (27) zusammen. Demnach ist der Sänger sogar mit in ihre Wohnung in Palma de Mallorca gezogen.

Er schwärmt von der «Ruhe» in seiner neuen Beziehung

Dort setzt das Paar offenbar auf einen ruhigen Lifestyle. «Kein Chaos mehr. Keine Zeitverschwendung», wird Terenzi zitiert, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit turbulenten Beziehungen und Alkoholproblemen Schlagzeilen machte. Jetzt geniesse er in seiner Freizeit gemeinsames Kochen, Schachspielen, Poker und Videospiele.

«Wir verstehen uns einfach», schwärmt Priscilla DiLaura und betont: «Langweilig ist es auf keinen Fall!» Und auch Marc Terenzi, der die Beziehung im Dezember öffentlich gemacht hatte, schwärmt von seiner Freundin: «Sie bremst mich nicht, sie pusht mich. Diese Ruhe und dieser Support – das kannte ich so gar nicht.» Gut findet er auch, dass sie «grundsätzlich» keinen Alkohol trinke. Denn das passe perfekt zu seinem neuen Leben.

Seit Juni ein Paar

2024 hatte sich der frühere Natural-Sänger in einen Entzug begeben und danach einen Neustart auf Mallorca gewagt – mit einer Eisdiele. Im vergangenen Mai soll er dann die Immobilienmaklerin kennengelernt haben. Ein Paar seien sie seit seinem 47. Geburtstag am 27. Juni. Bereits damals beschrieb er sie als «klug, elegant und unglaublich diszipliniert». Er könne bei ihr «einfach ich sein – auch mit meinen ADHS-Momenten. Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter». Es fühle sich «ehrlich und echt an».

Beim Opening im «Megapark» dabei

Mit dieser gefestigten privaten Basis ist Marc Terenzi offenbar auch bereit, weitere Schritte im Rampenlicht zu gehen. Nach seinem Comeback vor einem Jahr wird er auch in diesem Jahr beim «Megapark»-Opening auf Mallorca auf der Bühne stehen.

Von 2004 bis 2010 war Marc Terenzi mit Sarah Connor (45) verheiratet, die beiden haben zusammen einen Sohn und eine Tochter. Aus zwei anderen Beziehungen hat der einstige Dschungelkönig zwei weitere Kinder. Für viel Aufsehen sorgte seine Verbindung mit Verena Kerth (44), der er direkt nach ihrem Dschungelauszug 2023 einen Antrag vor den Kameras machte. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht, das Paar trennte sich nach turbulenten Monaten im Sommer 2024. Sein TV-Comeback gab er 2025 bei «Promi Big Brother», musste die Show aber als vierter Teilnehmer frühzeitig verlassen.