Marc Terenzi über seine falschen Freunde
0:52
Nach Klinikaufenthalt im März:Marc Terenzi über seine falschen Freunde

Überraschendes Geständnis
Marc Terenzi war mit einem Mega-Popstar zusammen

Marc Terenzi enthüllt bei «Promi Big Brother» eine überraschende Vergangenheit: Er war einst mit Popstar Britney Spears liiert. Der Sänger berichtet, die Beziehung habe zu Beginn ihrer Karrieren im «Mickey Mouse Club» stattgefunden.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
US-Sänger Marc Terenzi, der schon lange in Deutschland lebt, hat ein brisantes Geständnis gemacht.
Darum gehts

  • Marc Terenzi enthüllt Beziehung mit Britney Spears bei Promi Big Brother
  • Terenzi und Spears waren Teil des Disney-Fernsehsendung Mickey Mouse Club
  • Britney Spears wurde 1992 Mitglied im Mickey Mouse Club
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Marc Terenzi (47), der ehemalige Ehemann von Sängerin Sarah Connor (45), spricht während seiner Teilnahme an der Reality-Show «Promi Big Brother» aus dem Nähkästchen: Er hatte einst eine Beziehung mit einem internationalen Superstar.

Terenzi erklärte zuseinen Mitbewohnern: «Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Ich war mal mit Britney Spears zusammen.» Diese Aussage sorgte für Aufsehen unter den anderen Teilnehmern, insbesondere bei Realitystar Pinar Sevim, die sich als grosser Fan der Pop-Ikone outete.

Terenzi erklärte, dass die Beziehung zu Spears vor seiner Ehe mit Sarah Connor stattfand und fügte hinzu: «Das war alles zu Beginn ihrer Karriere. Es war eine gute Zeit. Das war eine kleine Welt, in der ich damals war.» Der 47-jährige Musiker behauptete, dass er und Spears beide Teil der Disney-Fernsehsendung «Mickey Mouse Club» waren.

Dann kam Justin Timberlake

Zur Erinnerung: Britney Spears wurde 1992 Mitglied im «Mickey Mouse Club», wo sie auch Justin Timberlake (44) kennenlernte, mit dem sie später von 1999 bis 2002 liiert war. Ihren Durchbruch als Popstar feierte sie mit dem Hit «Baby One More Time».

