Marc Terenzi möchte nach seinem Entzug neu durchstarten. Der Sänger präsentiert auf einer Lebensmittelmesse in Palma seine eigene Glace und plant einen eigenen Laden auf Mallorca zu eröffnen. Terenzi betont: «Ich fange ganz von vorn an.»

Marc Terenzi will sein Leben mit Glace auf die Reihe kriegen

Marc Terenzi will sein Leben mit Glace auf die Reihe kriegen

1/6 Marc Terenzi hat ein aufreibendes Jahr hinter sich. Foto: IMAGO/mix1

Auf einen Blick Marc Terenzi startet neue Geschäftsidee mit eigener Glacemarke auf Mallorca

Terenzi plant Eröffnung einer Gelateria nach Entzug in Suchtklinik

Sänger war sechs Monate abwesend und reflektierte über psychische Gesundheit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Zukunft beginnt jetzt für Marc Terenzi (46), wie «Bild» berichtet. Nach einem turbulenten Jahr, das einen Entzug in einer Suchtklinik beinhaltete, startet der Sänger auf Mallorca ein neues Kapitel seines Lebens.

Terenzi präsentiert diese Woche auf der Lebensmittel-Messe Horeca in der Hauptstadt Palma seine eigene Glacemarke. Dies markiert den Beginn einer neuen Geschäftsidee, die ihm eine Basis ausserhalb des Showbusiness bieten soll. «Ich fange ganz von vorn an», erklärt der gebürtige Amerikaner gegenüber «Bild». «Ich baue mir jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück ein neues Leben auf.»

«Ich hatte die härteste Zeit meines Lebens»

Die vergangenen Monate waren für Terenzi eine Zeit der Selbstreflexion und Heilung. «Die letzten Jahre waren eine unglaublich verrückte Achterbahnfahrt und die letzten sechs Monate waren vielleicht die härteste Zeit meines Lebens», gibt er zu. «Ich habe in der Zeit eine Menge gelernt über meine psychische Gesundheit, über meine innere Unruhe, über meine Probleme mit Alkohol und über mich selbst.»

Nach einer Phase der Zurückgezogenheit plant Terenzi auch seine Rückkehr in die sozialen Medien. Er zeigt sich dankbar für die Unterstützung seiner Fans während seiner Abwesenheit: «Auch wenn ich nicht geantwortet habe, ich habe alles gelesen.» Jetzt möchte er nach vorne blicken und sich auf seine neue Geschäftsidee konzentrieren.

Alle sind eingeladen, seine Glace zu probieren

Sein Glace-Business soll künftig einen grossen Teil seines Lebens bestimmen. Terenzi plant, sich mit einer Gelateria auf Mallorca selbständig zu machen. «Ich brauche eine Basis in meinem Leben, die ausserhalb des Showgeschäfts liegt», erklärt der Musiker. Er lädt seine Fans ein, ihn auf der Messe zu besuchen: «Wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei, unterhaltet euch mit mir, probiert die Sorten zum ersten Mal und sagt mir, was ihr denkt!»

Obwohl Musik in Zukunft wieder eine Rolle spielen könnte, konzentriert sich Terenzi zunächst voll und ganz auf sein neues Geschäft. «Die Eiscrememarke wird grosser Teil meines zukünftigen Lebens sein», betont er.