1/5 Marc Terenzi hat ein heftiges Jahr hinter sich. Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Marc Terenzi: Vom Boyband-Star zum Reality-TV-Skandal. Ex zahlte für Entzug

Sarah Connor und ihr Mann finanzierten Terenzis Aufenthalt in Entzugsklinik

Terenzi ist monatlich 3800 Euro im Minus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Einst war Marc Terenzi (46) ein aufstrebender Stern am Boyband-Himmel, heute macht er grösstenteils mit Skandalen von sich reden und gehört zu den berüchtigtsten Reality-Stars des deutschen Fernsehens.

Das vergangene Jahr war extrem turbulent für Marc Terenzi. Im Sommer trennten er und seine Verlobte Verena Kerth (43) sich, nachdem Gerüchte von häuslicher Gewalt die Runde machten. Es folgte eine Schlammschlacht, in der beide miteinander abrechneten. Sie warf ihm Wutausbrüche, Gewalt und Alkoholexzesse vor, er widersprach den Gewaltvorwürfen.

Ex zahlte für Entzug

Terenzi zog Konsequenzen aus seinem Verhalten und wies sich selbst in eine Entzugsklinik ein. Eigentlich eine gute Idee – wäre da nicht die Sache mit dem lieben Geld. Denn während er in der Berliner Klinik versuchte, trocken zu werden, fielen Einnahmen weg und hohe Ausgaben kamen dazu. In der Sendung «Über Geld spricht man doch!» des deutschen Senders Sat.1 verrät der Sänger nun, dass er den Entzug ohne seine Ex nicht geschafft hätte. Hierbei ist aber nicht von Verena Kerth die Rede, sondern von seiner Ex-Frau Sarah Connor (44). Die beiden Musiker waren von 2004 bis 2010 miteinander verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder Tyler (20) und Summer (18).

Wie der gebürtige US-Amerikaner beichtet, seien Sarah Connor und ihr Ehemann Florian Fischer (50) für Terenzis Aufenthalt in der Entzugsklinik aufgekommen. Trotz Scheidung haben Connor und Terenzi nach wie vor ein enges Verhältnis zueinander. Connor habe ihn «immer unterstützt», sagte Terenzi im Sommer 2024 gegenüber «Bild».

Ansonsten werde er finanziell von Freunden und Familie unterstützt, die ihm auch ein monatliches Sackgeld zur Verfügung stellen. In «Über Geld spricht man doch!» verrät Marc Terenzi, dass er am Monatsanfang mit 3800 Euro im Minus sei. Auch die Alimente für seine insgesamt vier Kinder kann er sich nicht leisten. «Eigentlich müsste ich auch 1800 Euro Kindesunterhalt bezahlen. Das kann ich momentan nicht, also muss ich es später zurückbezahlen», erklärt er in der Sendung.

Es könnte finanziell wieder bergauf gehen

Das Blatt könnte sich für Terenzi nun aber langsam wenden. Die TV-Doku von Sat.1 und eine erste Gage, die rund 6000 Euro beträgt, spülen langsam wieder Geld in die leeren Kassen des Sängers. Damit könne er nun den ersten Schuldenberg beim Kindesunterhalt bezahlen und auch seine Fixkosten wieder selbst übernehmen.