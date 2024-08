Marc Terenzi hat sein «schlimmstes» Jahr hinter sich. Seine Familie, besonders Ex-Frau Sarah Connor, unterstützt ihn in dieser Zeit emotional und beruflich.

1/6 Marc Terenzi erlebte das «schlimmste Jahr seines Lebens», wie er selber sagt.

Livia Fietz Praktikantin People

Bei Marc Terenzi (46) läuft es zurzeit überhaupt nicht rund. Erst vor kurzem haben sich der ehemalige Boygroup-Sänger und die Moderatorin Verena Kerth (43) nach zwei Jahren Beziehung getrennt – jetzt verlangt sie Geld. Zudem lief ein Rechtsstreit wegen sexueller Belästigung gegen ihn. Dies hat nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Konsequenzen für den Sänger. Gegenüber «Bild» fasste er kürzlich zusammen: «Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben.»

Deswegen könnte eine Therapie für ihn infrage kommen: «Es ist eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich muss gerade viele Bausteine verarbeiten», sagt er zu «Bild». In der schwierigen Zeit konnte er sich jedoch immer auf jemanden verlassen: seine Familie.

Terenzi erhielt private sowie berufliche Unterstützung

Mit «Bild» sprach Terenzi über seine Ex-Frau Sarah Connor (44), mit der er sechs Jahre lang verheiratet war, und erklärte, dass sie ihn «immer unterstützt hat». «Sie, und natürlich auch meine Kinder Tyler und Summer», fügte er hinzu.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dabei stand seine Familie ihm nicht nur emotional, sondern auch beruflich zur Seite. Wie er «Bild» gesteht, hat er momentan finanzielle Engpässe: «Wegen der Vorwürfe und des Prozesses hatte ich natürlich keine Einnahmen».

Um in der Finanzmisere etwas dazuzuverdienen, erstellte Terenzi an Sarah Connors Konzerten manchmal die Making-of-Videos. Für seine Zukunft plane er, es erneut in der Musikbranche zu versuchen.