1/5 Marc Terenzi und Verena Kerth haben kürzlich ihre Trennung bekannt gegeben.

Fynn Müller People-Redaktor

Der Rosenkrieg zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth geht in die nächste Runde. Kürzlich hat sich das Paar nach zwei Jahren Beziehung getrennt. Nun behauptet Terenzi, Kerth wolle noch Geld von ihm, was er als ungerechtfertigt empfindet. «Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben», so der Sänger gegenüber «Bild».

Gewaltvorfälle, Alkoholprobleme und Eskalationen hätten ihre Beziehung bestimmt. Im August 2023 landete Terenzi mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle. Kerth soll nun 1600 Euro Miete für ihre Eigentumswohnung fordern, in der Terenzi umsonst wohnen durfte. «Warum sollte ich einen Mietanteil zahlen?», fragt sich der 46-Jährige.

Wegen sexueller Belästigung angeklagt

Nicht nur die stressige Beziehung, sondern auch ein Prozess wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen belasteten ihn. Die Vorwürfe: Er habe eine 15-Jährige am Gesäss berührt und «sexy» genannt. Das Verfahren endete mit einem Täter-Opfer-Ausgleich.

Terenzi plant jetzt einen Umzug nach Mallorca, um wieder kreativ zu sein und Musik zu machen. Auch seinen Alkoholkonsum will er in den Griff bekommen: «Wenn es mir schlecht geht und ich Stress habe, dann trinke ich zu viel, um zur Ruhe zu kommen.»

Auch wenn die Trennung nicht rosig verlief: Auf Streit ist Terenzi nicht aus – im Gegenteil: «Ich habe ihr erst vor drei Tagen eine WhatsApp geschrieben: ‹Ich erinnere mich noch immer an die unglaublichen Zeiten, die wir in unserer Beziehung hatten. Nicht nur an die Schlechten.›»