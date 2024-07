Freundin warnte Verena Kerth vor Marc Terenzi

1/5 Marc Terenzi und Verena Kerth haben sich getrennt.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Die Liebesbeziehung zwischen Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) war nicht harmonisch. Streit an Partys, Gewaltvorwürfe, Chaos und Skandale zwischen den beiden Deutschen machten immer wieder Schlagzeilen.

Nach zwei Jahren ist nun alles aus zwischen der Moderatorin und dem Sänger, bestätigte Verena Kerth am 25. Juli auf Instagram. «Die vergangenen Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat», so die Münchnerin. Es werde noch dauern, «bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe». Das Loslassen sei aber ein «erster, sehr heilsamer Schritt».

«Entweder er geht allein den Bach runter oder ihr geht beide unter»

Offenbar hat bereits zu Beginn der toxischen Beziehung eine Freundin von Verena Kerth sie vor Marc Terenzi gewarnt.

Gegenüber der deutschen «Bild»-Zeitung sagt die Vertraute, die Kerth wie auch Terenzi gut kannte: «Er hat immer wieder Versprechungen gemacht, dass er mit seinen Alkohol- und Drogenabstürzen aufhört. Er ist einfach nur ein Täuscher». Die Warnung an Kerth: «Ich habe immer zu ihr (Kerth, Anm. d. Red.) gesagt: entweder er geht allein den Bach runter oder ihr geht beide unter.»

Marc Terenzi war für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen für die Zeitung nicht erreichbar. Nachdem Verena Kerth die Trennung der turbulenten Beziehung öffentlich machte, kommentierte der Sänger gegenüber RTL: «Manchmal ist es einfach besser, zu gehen und sich zu trennen».

Im Interview behauptete Terenzi, er habe Schluss gemacht. Die Quelle aus Kerths Umfeld sieht das anders: «Sie hat jetzt die Reissleine gezogen. Gut für sie, denn sie ist ein unheimlich witziger und toller Mensch.»