Sie sind das zweitbekannteste Ex-Paar Deutschlands – nach den Pochers, versteht sich. Knapp zwei Jahre haben Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) mit ihrer skandalgespickten Beziehung in der deutschen Klatschpresse für Schlagzeilen gesorgt: einmal waren es Streitereien, dann Alkoholexzesse, die in der Ausnüchterungszelle endeten, und schliesslich Trennungsgerüchte. Seit Juli gehen die beiden offiziell getrennte Wege. Während Kerth sich auf ihre nächste Rolle im Reality-TV-Format «Promi Big Brother» vorbereitet, lässt sich Terenzi in einer Berliner Klinik seine Alkoholsucht wegtherapieren.

Dass sich die beiden nicht unbedingt im Guten getrennt haben, liegt nahe. Jetzt rechnet das Ex-Paar miteinander ab.

Verena Kerths Vorwürfe: Alkoholexzesse, Wutausbrüche und Gewalt

«Es waren wirklich zwei extrem schwere Jahre», sagt Verena Kerth zur «Bild»-Zeitung. Bereits Mitte Mai dieses Jahres habe sie den Entschluss gefasst, sich endgültig von Marc Terenzi zu trennen: «Es gab diesen einen Tag, wo ich ihn auch aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputt geschlagen und herumgewütet hat, wie so oft. Und ich wusste, wenn er jetzt geht, dass ich ihn nicht mehr zurückkommen lasse.»

Wie sie sagt, hat sein übermässiger Alkoholkonsum die Beziehung schwer geprägt: «Seine Sauferei hatte Dimensionen angenommen, die nur noch schrecklich waren. Ich habe Wodkaflaschen gefunden, die er in Schuhen versteckt hatte.» Ihr Partner sei damals «jeden Tag betrunken» gewesen, und das habe sie nicht mehr ertragen können.

Zu gewalttätigen Ausschreitungen, die in ihrer turbulenten Beziehung stattgefunden haben sollen, kann sich Kerth aufgrund laufender Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt nicht äussern. Nur: «Wenn Marc betrunken war, war er nicht mehr ansprechbar. Er hatte Blackouts, er wurde aggressiv.»

Warum sie zwei Jahre lang an seiner Seite geblieben ist? «Ich habe es so lange mitgemacht, weil ich geliebt werden will. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir nicht guttut, und da habe ich die Reissleine gezogen.»

Marc Terenzi widerspricht den Gewaltvorwürfen

Dass es bei ihnen wegen seiner Trunkenheit drunter und drüber ging, gesteht Marc Terenzi ein: «Es stimmt, dass ich, wenn ich etwas getrunken hatte, laut geworden bin.» Gegen Ende habe es in ihrer Beziehung gekriselt, «und Verena wusste, welche Knöpfe sie bei mir drücken muss, um mich zu provozieren».

Dennoch will Terenzi klarstellen: «Ich habe sie niemals geschlagen.» Laut Terenzi sei nämlich genau das Gegenteil der Fall gewesen. «Verena hat mich geschlagen. Sie war körperlich übergriffig. Es gibt ja auch Fotobeweise dafür. Ich hatte nicht umsonst auf einigen Bildern ein blaues Auge oder einen Schnitt unter dem Auge.»

Schwere Anschuldigungen, die man von Terenzi zum ersten Mal hört. Und auch dafür gebe es eine Erklärung: «Ich wollte mich damit zurückhalten, weil es peinlich für einen Mann ist, wenn er zugeben muss, dass er von seiner Frau geschlagen wird. Aber wenn sie jetzt so an die Öffentlichkeit geht, bleibt mir keine andere Wahl.»

Sein Fokus liege in der nächsten Zeit darauf, die Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. «Ich möchte einfach meine Ruhe haben und meine Therapie machen.»