Marc Terenzi (46) ist mittlerweile vor allem als Reality-TV-Darsteller, Negativ-Schlagzeilen-Verursacher und Ex von Sarah Connor (44) bekannt. Nun scheint es dem Sänger so schlecht zu gehen wie noch nie. Nach einem heftigen Zusammenbruch hat er sich Hilfe gesucht und freiwillig in eine Suchtklinik einweisen lassen. Für Terenzi ist das nur einer von zahlreichen Tiefpunkten, die er in seinem Berufs- wie auch Privatleben erleiden musste.

Ursprünglich begann für den im US-Bundesstaat Massachusetts geborenen Musiker alles friedlich, er wurde kurz vor dem Jahrtausendwechsel Mitglied der Band Natural. Zu Beginn der Nullerjahre, die Hochzeit der Boy- und Girl-Bands, feierte er gemeinsam mit den vier Jungs grosse Erfolge, besonders in Europa. Nach fünf gemeinsamen Jahren löste sich die Gruppe jedoch auf und Terenzi verfolgte eine Solokarriere. Sein 2005 veröffentlichter Song «Love to Be Loved By You» erreichte zwar Platz drei der deutschen Single-Charts, der grosse kommerzielle Erfolg seiner Solo-Gesangs-Karriere blieb aber dennoch aus.

Beruflich klappte es nur mittelmässig, privat schwebte er auf Wolke sieben. Die deutsche Sängerin Sarah Connor lernte er 2002 kennen – und heiratete sie 2004 standesamtlich. Im Folgejahr gab er ihr kirchlich und medienwirksam vor dem TV-Publikum das Jawort und liess sich im Reality-TV-Format «Sarah & Marc in Love» von der Kamera begleiten. Aus der Ehe, die 2008 ihr jähes Ende fand, gingen die beiden Kinder Tyler (20) und Summer (18) hervor.

Turbulentes Liebesleben

Beruflich konnte er ab 2007 mit seinen «Terenzi Horror Nights» im Europapark Rust Erfolge feiern, erhielt für sein Grusel-Konzept sogar internationale Preise. 2012 war Schluss mit furchteinflössenden Einlagen, Terenzi wechselte zu «Let's Dance» aufs Parkett, musste sich jedoch bereits in der zweiten Runde wieder verabschieden.

Seinen beruflichen Tiefpunkt erreichte Terenzi 2015, als er Insolvenz anmelden musste. Eine schwierige Zeit für den Sänger, die er mithilfe von Alkohol bewältigen wollte, was ihm nur noch mehr Probleme bescherte, denn gegen die Sucht kämpft er schon ein Leben lang an. Auch sein Privatleben sorgte stets für Wirbel: Nach der Scheidung von Sarah Connor im Jahr 2010 datete er einige bekannte TV-Gesichter wie Gina-Lisa Lohfink (37) und Jenny Elvers (52). Mit der Münchnerin Alexandra Lehmann und dem Playmate und Model Myriel Brechtel hat er zwei weitere Kinder, die er zunächst nicht als seine eigenen anerkennen wollte.

Aufstieg durch das Dschungelcamp

2016 erhielt Terenzi einen neuen Job: Stripper bei «The Sixx Paxx». Sein Vertrag wurde jedoch nicht verlängert. Im Jahr darauf nahm der einst gefeierte Popstar am Dschungelcamp teil – und gewann nicht nur den Titel Dschungelkönig, sondern auch eine dringend benötigte, zweite Chance beim Publikum, das ihm den Sieg mehr als gönnte. Terenzi konnte von seinem Krönchen profitieren, war wieder gerngesehener Gast auf den roten Teppichen Deutschlands und erhielt seinen Job bei den Strippern zurück. Auch in der Liebe schien es wieder bergauf zu gehen. 2022 macht er nach langen Spekulationen seine Beziehung zu Verena Kerth öffentlich.

Ab 2021 versuchte er es erneut als ein Mitglied einer Boyband. Doch bereits im März 2023 musste er die Band Team 5ünf wegen seiner Unzuverlässigkeit wieder verlassen. Auch das Jahr 2024 ist Terenzi nicht wohl gesonnen. Erst muss er sich im März vor Gericht wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen verantworten – das Verfahren wurde eingestellt –, dann trennt sich seine Freundin Verena Kerth von ihm – die Beziehung der beiden galt seit längerem als problematisch, es gab Gewaltvorwürfe und Berichte über Alkoholexzesse –, und schlussendlich bricht der Sänger vor wenigen Tagen zusammen und begibt sich im Anschluss freiwillig in eine Entzugsklinik.

Vom Boyband-Star zum Problemfall – Marc Terenzis Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Ob er seine Suchtprobleme in den Griff bekommt und sein Leben wieder in geordnete Bahnen lenken kann, bleibt abzuwarten.