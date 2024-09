Marc Terenzi kämpft sich zurück in den Alltag. Nachdem sich der gefallene Musiker in eine Entzugsklinik hat einweisen lassen, meldet sich Terenzi mit positiven Worten zurück.

Kurz zusammengefasst Marc Terenzi befindet sich seit knapp einem Monat in einer Suchtklinik

Es scheint für den Musiker bergauf zu gehen

Marc Terenzi (46) macht schwere Zeiten durch. Vor rund einem Monat war der gefallene Popstar an einem persönlichen Tiefpunkt angelangt. Nach einem Zusammenbruch musste sich Terenzi eingestehen, dass es mit seinem exzessiven Alkoholkonsum nicht weiter gehen kann. Noch am gleichen Wochenende liess er sich in eine Berliner Suchtklinik einweisen – offenbar die richtige Entscheidung: «Ich bin genau da, wo ich sein muss», erzählt Terenzi der «Bild». «Ich werde hierbleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert.» Das sei er sich schuldig.

«Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels»

In Therapie habe Terenzi entdeckt, was die letzten Monate falsch gelaufen sein muss. «Ich lerne so viel über meine psychische Gesundheit und mein Trauma. Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe», so der einstige Musikstar. Allerdings dauere es noch, bis der gebürtige Amerikaner wieder zurück in den Alltag finde. «Es ist viel schwieriger, als ich dachte, und ich habe noch viel zu tun. Aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels», sagt er und verkündet damit – wenn auch nur leicht – einen Hoffnungsschimmer.

Wie seine beste Freundin Mandy Johnson (39) Ende August verriet, stünden Terenzi seine Familie und Freunde bei. «Seine echten Freunde und seine Familie sind für Marc da. Seine Familie hat ihn am Samstag auch in der Klinik besucht», sagte die Kanadierin damals. Auch seine Ex-Frau Sarah Connor (44) und ihr Mann Florian Fischer (49) würden ihn regelmässig in der Suchtklinik besuchen.

Umfeld sprach von toxischer Beziehung zu Verena Kerth

Marc Terenzi führte während knapp zwei Jahren eine turbulente Beziehung mit Moderatorin Verena Kerth (43). Gewaltvolle Auseinandersetzungen, die in einer Ausnüchterungszelle endeten, und der Prozess gegen den Sänger wegen sexueller Belästigung bestimmten ihre Beziehung. Wie Insider berichten, sei Verena Kerth mehrfach auf deren toxische Beziehung aufmerksam gemacht worden. Monatelang hatten Fans über ein Liebes-Aus spekuliert, bevor Verena Kerth Ende Juli das Beziehungsende öffentlich kommuniziert hat.