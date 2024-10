Im August 2023 sorgten Marc Terenzi und Verena Kerth in einem Hamburger Luxushotel aufgrund einer Auseinandersetzung für einen Polizeieinsatz. Foto: imago/nicepix.world 1/6

Im August 2023 sorgten Marc Terenzi (46) und seine damalige Verlobte Verena Kerth (43) in Hamburg aufgrund von Alkohol- und Gewaltexzessen für Aufsehen: Sie sollen in einem Hamburger Luxushotel aneinandergeraten sein. Die Polizei musste eingreifen, und Terenzi verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Anfänglich wurde gegen beide ermittelt, doch inzwischen wurde das Verfahren gegen Kerth eingestellt – das gegen Terenzi lief bislang weiter und sorgte vor Kurzem erneut für Aufsehen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte Anfang der Woche eine Fahndung nach dem 46-Jährigen ausgeschrieben, da sie ihn nicht lokalisieren und kontaktieren konnte. Das Problem? Terenzi hat derzeit wirklich keinen festen Wohnsitz. Deswegen meldete sich Terenzi nun auf Instagram mit einem Statement.

«Stück für Stück» wird Terenzi seine Probleme lösen

Der Sänger entschuldigt sich bei der Hamburger Staatsanwaltschaft dafür, dass er sich noch nicht an einer neuen Adresse gemeldet hat. «Es war nicht meine Absicht. Stattdessen befand ich mich in einer hoffnungslosen Situation und in extremen mentalen Stress!» schreibt Terenzi. Laut ihm hat er in seiner tiefsten Not die Kraft gefunden, um Hilfe zu bitten und sich in eine Klinik nahe Berlin einweisen zu lassen, wo er die letzten Monate verbracht hat.

Normalerweise würde er sich in dieser schweren Zeit nicht äussern, «da ich Ruhe brauche, um diese unglaublich schwierige Reise zu beenden. Ich schreibe, weil ich es sehr ernst nehme», betont Terenzi. Sein Anwalt stehe in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, um die Angelegenheit zu klären. «Jeder, der mich in wichtigen Angelegenheiten kontaktieren muss, kann sich jederzeit an mein Management und meine Anwälte wenden. Stück für Stück werde ich meine Probleme lösen, meine Vergangenheit bereinigen und endlich herausfinden, wer ich wirklich bin», beendet er das Statement.

