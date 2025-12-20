Der US-Sänger, der in Deutschland lebt, ist seit Juni 2025 mit Priscilla DiLaura zusammen. Die Beziehung blieb bisher geheim – jetzt schwärmt er: «Ich kann einfach ich sein – auch in ADHS-Momenten».

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Marc Terenzi (47) hat schwere Zeiten hinter sich – er trennte sich von Moderatorin Verena Kerth (44), liess sich freiwillig in eine Suchtklinik einweisen. Die dunklen Zeiten scheinen vorbei – Terenzi hat eine neue Partnerin an seiner Seite.

Die Glückliche ist die Priscilla DiLaura aus Überlingen am Bodensee. Sie arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin und teilt mit Terenzi die Leidenschaft für Schach. Das Paar lernte sich im Mai 2025 kennen und ist seit Terenzis Geburtstag am 27. Juni 2025 offiziell zusammen.

Terenzi beschreibt seine neue Partnerin gegenüber «Bild» als «sehr bodenständig, aber mit einem internationalen Blick auf die Welt». Er betont: «Sie ist sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.»

«Ich kann einfach ich sein»

Die Beziehung sei für den Sänger unerwartet gekommen. «Ich war überhaupt nicht auf der Suche. Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein», erklärt er. Doch DiLaura habe ihn vom ersten Moment an beeindruckt.

Ein wichtiger Aspekt der neuen Beziehung sei DiLauras abstinente Lebensweise. Terenzi, der nach seiner Trennung von Verena Kerth eine Behandlung begann und seither keinen Alkohol mehr konsumiert, sieht darin eine perfekte Ergänzung zu seinem neuen Lebensstil.

Über das Gefühl der «nüchternen Liebe» sagt Terenzi: «Überraschend leicht. Ich kann einfach ich sein – auch mit meinen ADHS-Momenten. Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter.»

«Sie zockt sogar mit mir»

Die Beziehung scheint ihn in vielerlei Hinsicht zu bereichern. Er schätze besonders «ihre Stärke, ihren Drive, ihre Intelligenz und diese altmodisch-romantische Haltung zu Beziehungen». Zudem teilen sie gemeinsame Interessen: «Sie zockt sogar mit mir», fügt er hinzu. Der Sänger sieht in der Beziehung eine Chance, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: «Familie, Liebe, Musik, Karriere – und wirkliches Leben.»

Auch DiLaura äussert sich positiv über ihren neuen Partner. Sie erklärt: «Marc ist ein echter Gentleman. Mit seinem Humor bringt er mich jeden Tag zum Lachen, und seine Kreativität sowie seine liebevolle Art machen ihn zu meinem absoluten Traummann.»