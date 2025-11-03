Marc Terenzi startet als Pizzaiolo auf Mallorca neu durch. Der Sänger betreibt nun ein Lokal und entdeckt nach seinem Drogenentzug neue Talente. Er ist nicht der einzige, der sich im Ausland ein neues Leben aufbaut.

Der Musiker Marc Terenzi (47) ist jetzt Pizzaiolo und krempelt sein Leben komplett um. Seit zwei Monaten betreibt der Amerikaner sein Lokal als Franchisenehmer auf Mallorca. Ursprünglich war das «Giovanni L.» ein Glaceladen und mittlerweile haben sie ihr Sortiment erweitert – es gibt jetzt auch Pizza, Pasta und Salate.

Gegenüber «Bild» erzählt Terenzi, seit er keine Drogen mehr nehme, würde er ganz viele neue Talente in sich entdecken. Eines davon sei Pizza backen. Dazu sei es gekommen, weil sein Pizzaiolo ausfiel – er habe dann übernommen und gemerkt, dass es ihm total Spass mache und ihm gut liege. In seiner Instagram-Story zeigt der Entertainer, wie er kleine Botschaften in die Pizzaboxen schreibt. Er wolle den Bestellern «ein Lächeln ins Gesicht zaubern».

Terenzi möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Die aufmunternden Notizen in den Pizzaboxen hätten mit seiner neuen Einstellung zu tun: «gute Vibes». Zuvor hatte er im Podcast «May Way» offen über seinen exzessiven Alkoholkonsum gesprochen: «Ich habe Gin und Wodka wie Wasser getrunken.» Seine Ex-Partnerin Verena Kerth (44) berichtete von dramatischen Momenten, in denen er betrunken die Wohnung verwüstete. Erst im Sommer 2024 entschied sich der Sänger für den Schritt in eine Entzugsklinik. Dieser Neuanfang soll nun ein frisches Kapitel in seinem Leben einläuten.

Auch diese Stars wagten den Neuanfang im Ausland

Mahara Mc Kay

Das Model und ehemalige Miss Schweiz, Mahara McKay (44), entschied sich dazu, nach Neuseeland auszuwandern, um ihr Leben mehr nach ihren eigenen Interessen zu gestalten, wie sie im Interview mit der «Schweizer Illustrierten» erzählte. Sie wollte weg vom hektischen europäischen Medienumfeld und suchte Ruhe, Natur und Raum für spirituelle Projekte wie Yoga und Meditation. Der Schritt ins Ausland ermöglichte ihr, berufliche Neuorientierung und persönlichen Lifestyle miteinander zu verbinden.

Verona Pooth

Verona Pooth (57) zog laut «bluewin.ch», mit ihrer Familie nach Dubai, weil sie dort eine höhere Lebensqualität und ein sonnigeres, entspannteres Umfeld für sich und ihre Kinder sah. Zusätzlich wollte sie sich stärker auf die Familie und persönliche Projekte konzentrieren, fernab vom Medienstress in Deutschland.

Patrick Nuo

Der Sänger Patrick Nuo (43) zog von der Schweiz nach Deutschland und später nach Los Angeles, um seine Musikkarriere international auszubauen. Gegenüber dem «Radio Luzern», meinte der Schweizer, dass Los Angeles bot ihm bessere Möglichkeiten für Auftritte, Kontakte in der Musikbranche und Zugang zu professionellen Studios.