In ihrem emotionalen Song «Daddy Issues» wirft Summer Terenzi Marc Terenzi vor, kein guter Vater gewesen zu sein. Der Sänger gibt anschliessend zu, Fehler gemacht zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Summer Terenzi veröffentlicht Song «Daddy Issues» über schwierige Beziehung zu ihrem Vater

In emotionalem Text beschreibt sie Marc Terenzi als narzisstischen, abwesenden Vater

Terenzi gesteht Alkoholprobleme, hofft auf zweite Chance bei seinen vier Kindern

Saskia Schär Redaktorin People

Summer Terenzi (19) ist das zweite Kind von Marc Terenzi (47) und seiner Ex-Frau Sarah Connor (46). In den 2000er-Jahren waren sie eines der bekanntesten Promi-Paare Deutschlands. Die Trennung erfolgte 2008, als Summer gerade einmal zwei Jahre alt war.

Heute tritt die mittlerweile 19-Jährige in die Fussstapfen ihrer berühmten Eltern und ist als Sängerin tätig. Ihr neuer Titel, von dem sie einen Ausschnitt auf Instagram postete, lässt dabei aufhorchen. Das liegt nicht nur am Titel «Daddy Issues» (Vaterprobleme), sondern auch an den ersten Zeilen, die aus dem Song bekannt sind. So singt sie – auf Englisch – «Mein Vater wollte nie Kinder, er war schon immer ein Narzisst, er hat sich lieber für seine Geliebten entschieden.»

«Ich schätze, wir haben alle unsere Unterschiede», singt sie weiter und fragt: «Wie soll ich an die Liebe glauben, wenn ich meine eigene Blutlinie abschneide?» Gefolgt werden diese Zeilen von einem Satz, der tiefer kaum blicken lassen könnte: «Für ihn werde ich nie genug sein». Noch immer lerne sie, mit dem Verlust umzugehen.

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Ihr bisher persönlichster und schwerster Song

In ihrer Instagram-Story erklärte Summer Terenzi, dass es sich bei «Daddy Issues» um «einen der ehrlichsten und schwersten Songs, die ich je in meinem Leben geschrieben habe», handle. Sie habe viel geweint, aber es habe sie auf eine gewisse Art und Weise auch geheilt. «Ich weiss aber, dass es so viele Menschen gibt, denen es genauso geht, und ich möchte, dass ihr euch verstanden fühlt.»

Über die Beziehung von Marc Terenzi zu seinen Kindern – er hat deren vier – war bisher nicht viel bekannt. Klar war nur, dass der gebürtige Italo-Amerikaner in den vergangenen Jahren nicht nur mit seinen Alkohol-Eskapaden Schlagzeilen machte, sondern auch mit seinen Liebschaften. Nach der Trennung von Sarah Connor war er unter anderem mit Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink (39), Schauspielerin Jenny Elvers (54) und Moderatorin Verena Kehrt (44) liiert. In dieser Beziehung ging es turbulent zu und her, das einstige Paar traf sich nach gegenseitigen Vorwürfen und juristischen Auseinandersetzungen sogar vor Gericht wieder.

«Ich wollte immer Vater sein»

Gegenüber «Bild» reagiert Marc Terenzi auf die Aussagen seiner Tochter – und überrascht. «Sie hat vollkommen recht», sagt er offen und ehrlich. «Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut.» Einer Aussage widerspricht er jedoch: «Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder.»

Die vergangenen Jahre hatten es in sich. Doch dank einer Therapie habe er sich «komplett verändert». Obwohl seine Tochter die schwierige Beziehung zu ihm in einem Song und somit in der Öffentlichkeit thematisiert, verliert er keine negativen Worte über sie. «Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren.» Für die Zukunft hat der mittlerweile cleane Sänger einen Wunsch: Dass er es wiedergutmachen kann bei seinen Kindern. «Das braucht Zeit. Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen.»