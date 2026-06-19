Anne Wünsche spricht gern offen über ihr Einkommen, das sie durch die Erotikplattform Onlyfans verdient. Für ein Fotoshooting charterte sie nun eine Luxusyacht und verrät ihre Ansprüche an ein solches Boot – und wie lang sie für die Miete arbeiten muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Wünsche (34) mietet Luxusyacht für Onlyfans-Dreh auf Mallorca

6000-Euro-Tagesmiete durch einen einzigen Post auf Onlyfans gedeckt

Wünsche verdient mindestens 5000 Euro pro Onlyfans-Post

Silja Anders Redaktorin People

Einst hatte Anne Wünsche (34) einen Gastauftritt bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Inzwischen scheint sie aber mehr gute als schlechte Zeiten zu erleben. Das hat sie ihrem neuen Job zu verdanken, denn Wünsche ist seit einer Weile erfolgreich auf der Erotikplattform Onlyfans unterwegs.

Damit kann sie sich so manchen Luxus im Leben leisten. Eine 24-Meter-Luxusyacht für einen Tag mit Kostenpunkt 6000 Euro? Kein Problem für Anne Wünsche, wie sie gegenüber Blick verrät. Im Monat verdient sie nämlich durchschnittlich 165'000 Franken.

6000 Euro für einen Tag? Kein Problem

Anne Wünsche mietete die Yacht Papamares – eine der luxuriösesten Yachten Mallorcas. Auf dem Boot filmte sie dann unter Deck Content für Onlyfans. Dass der Preis für die Yacht stolze 6000 Euro pro Tag beträgt, interessiert Anne Wünsche kaum. «Die Ausgaben waren nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin. Ich verdiene mindestens 5000 Euro durch einen Onlyfans-Post, und ich hab ja noch mehr Seiten als nur diese», sagt sie zu Blick. So eine Yacht wie die Papamares sei «durch einen einzigen Post bezahlt».

Grundsätzlich gibt sich Anne Wünsche bescheiden, sagt etwa: «Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat. Solche Momente geniesse ich sehr. Sie geben mir nicht nur ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit, sondern auch die Kraft und Motivation, weiterzumachen und noch mehr Vollgas zu geben.» Es beeindrucke sie, sich eine 6000-Euro-Yacht für ein paar Stunden leisten zu können, ohne dass es finanziell wehtue, während sie früher nicht einmal 20 Euro für den Einkauf gehabt habe.

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Ansprüche sind gestiegen

Trotz ihrer Dankbarkeit für das, was sie nun hat, sind Wünsches Ansprüche mit der Zeit gestiegen, und sie gibt zu, dass es für sie inzwischen doch auch auf die Grösse ankommt – zumindest, was eine Yacht angeht. «Unter 21 Metern buche ich nicht mehr. Mein nächstes Ziel ist noch grösser.» Ihren Content filmte Anne Wünsche übrigens unter Deck in einer Kajüte, da sie nicht wollte, dass sich die beiden Crewmitglieder an Bord unwohl fühlen. Fotos durften dann aber doch nicht fehlen, und sie warf sich auf Deck ordentlich in Pose.

So sehr sie die Zeit auf dem Wasser auch geniesst – auf einen Sprung ins kühle Nass verzichtet die Erotikdarstellerin lieber. «Ich bekomme richtig Panik, weil ich nicht weiss, was unter, neben oder hinter mir ist», gibt sie zu.