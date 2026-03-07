DE
Anne Wünsche führt im Video durch neues Zuhause
Villa auf Mallorca:Anne Wünsche führt im Video durch neues Zuhause

«Zahle 6000 Franken Miete pro Monat»
Onlyfans-Star Anne Wünsche zeigt ihre neue Villa

Statt in die Schweiz, hat es Onlyfans-Star Anne Wünsche nach Mallorca gezogen. Mit Blick spricht sie über ihr neues Zuhause für 6000 Franken pro Monat.
Anne Wünsche wandert aktuell nach Mallorca aus.
Darum gehts

  • Anne Wünsche (34) zieht mit Kindern und Hunden in eine Villa bei Palma
  • Die Miete kostet 6000 Franken monatlich, dazu 3600 Franken für Berlin-Wohnung
  • Am 27. März fliegen ihre Kinder mit Nanny nach Mallorca
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Anne Wünsche (34) wagt den grossen Schritt: Die ehemalige Schauspielerin und Onlyfans-Darstellerin zieht mit ihren Kindern und drei Hunden nach Mallorca. Ihr neues Zuhause ist eine Villa nahe Palma. Zuerst wollte die Influencerin nach Zürich ziehen, entschied sich dann aber doch für die Wärme.

«Am 23. März bringen wir meine Hunde rüber, am 27. März fliegen die Kinder mit der Nanny nach», sagt die Deutsche im Gespräch mit Blick. Der Kontakt zu den Vätern ihrer Kinder war Wunsch zufolge besonders wichtig: «Savio bleibt in Deutschland gemeldet, wir teilen uns die Zeit im Zwei-Wochen-Rhythmus. Bei Juna war es schwieriger, aber wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden.»

So teuer ist die Villa

Die Wahl ihres neuen Zuhauses fiel auf eine Villa nahe Palma. «Mir war vor allem der Wohlfühlfaktor wichtig, vier Schlafzimmer und Ruhe auf dem Land. Eigentlich wollte ich urbane Luxussituationen, am Ende ist es genau die ländliche Ruhe, die sich richtig anfühlt.» Die Miete ist nicht gerade billig. «Die Villa auf Mallorca kostet rund 6000 Franken im Monat. Zusätzlich behalte ich meine Wohnung in Berlin, die etwa 3600 Franken monatlich kostet.»

Respekt habe Anne nur vor der Sprache: «Ich frage mich, ob ich Spanisch schnell genug lerne und wie meine Aussprache ist. Aber ansonsten freue ich mich riesig auf das neue Kapitel.» Besonders auf den Alltag freut sie sich: «Spontan nach Palma oder ans Meer fahren, Menschen, die entspannter sind, gutes Essen, Paella, Tapas – und die Luft ist fantastisch.»

«Fehlt nur noch der richtige Mann»

Spanisch lernt die Familie vorerst noch nicht: «Wir wollen uns zuerst einleben, später vielleicht einen Privatlehrer. Man lernt viel automatisch im Alltag, und mit Deutsch oder gebrochenem Englisch kommt man hier weit.»

Anne Wünsche startet damit einen Neuanfang, der Luxus, Natur und Familienalltag vereint. Und sie ist offen für alles, was noch kommt: «Jetzt fehlt eigentlich nur noch der richtige Mann an meiner Seite.»

