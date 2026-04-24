Kinder in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sorgt immer wieder für Debatten. Nun steht Anne Wünsche in der Kritik: Ihr wird vorgeworfen, ihre 12-jährige Tochter nicht nur zu zeigen, sondern auch gezielt zu vermarkten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Wünsche steht wegen der Vermarktung ihrer Tochter Miley (12) in Kritik

Miley hat 80'000 Instagram-Follower und verdient Geld durch Produktlinks

Bis zu 2000 Euro Einnahmen durch Klicks auf verlinkte Produkte generiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Es ist ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt: Sollte man seine eigenen Kinder auf Social Media zeigen? Im Zentrum der Debatte steht aktuell Onlyfans-Star und Influencerin Anne Wünsche (34). Fans werfen der Deutschen vor, ihre 12-jährige Tochter Miley online auszustellen und Geld mit ihr zu verdienen.

Im Alter von 12 Jahren führt Miley bereits ihren eigenen Instagram-Account mit 80'000 Followern. Dort postet sie sogenannte «Get ready with me»-Videos – ein Trend, bei dem sich vor allem junge User beim Schminken oder Stylen filmen. Der Unterschied zu anderen Teenagern: Bei Miley sind die verwendeten Produkte verlinkt. Klickt man darauf, landet man direkt bei Online-Shops wie Amazon.

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Mama Anne Wünsche erklärt offen, wie das System funktioniert. Für jeden Klick auf die Links gibt es Geld – zwischen vier und neun Cent. «Da kommt schon mal eine gute Summe zusammen», sagt die Influencerin gegenüber RTL. Rund 2000 Euro sollen so bereits zusammengekommen sein.

Wünsche wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Vermarktung der eigenen Tochter sorgt für Kritik bei ihren Fans. Wünsche weist die Vorwürfe zurück. Ihre Tochter entscheide selbst, worauf sie Lust habe. «Mir ist es wichtig, dass sie sich selbst keinen grossen Druck aufbaut.» Gleichzeitig räumt sie ein, dass sie genau hinschaut und gemeinsam mit Miley überlegt, welche Produkte gut ankommen könnten.

Ihre Mama erklärt: «Also sie promotet ja jetzt nichts Schlimmes, das sind ja Musikboxen. Ich glaube, Glätteisen, ihr Lieblingsparfüm. Solche Sachen sind halt cool, wenn sie mit den eigenen Produkten halt einfach auch Geld verdienen kann und sich damit irgendwie ihr Taschengeld aufbauen kann.»

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Klare Grenzen setzt sie dennoch: Plattformen wie Onlyfans sind für ihre Tochter tabu – zumindest bis zur Volljährigkeit. Im Interview mit Blick sagte Anne Wünsche auf die Frage, was sie tun würde, wenn ihre Tochter einen Account gründen möchte: «Dann würde ich sie als Erstes fragen, warum sie das machen will. Wenn es nur ums Geld geht, würde ich es ihr ausreden, denn dann macht man sich kaputt. Wenn es Leidenschaft ist, dann ist das etwas anderes.»