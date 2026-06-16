Ex-Dschungelstar (58) macht jetzt Onlyfans

Reality-Darstellerin Sarah Kern hat sich einen Account auf Onlyfans erstellt. Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin sieht in der Nackt-Plattform grosses Potenzial: «Man kann dort viel Geld verdienen.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sarah Kern (58) startet Onlyfans, zeigt ihre «lustvolle Seite»

Sie posierte 2024 für «Playboy», hat Erfahrung mit freizügigen Bildern

Prominente wie Laura Müller und Mia Julia nutzen ebenfalls Onlyfans

Fynn Müller People-Redaktor

2024 musste sie die RTL-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» als erste Teilnehmerin verlassen. Jetzt will Sarah Kern (58) auf Onlyfans durchstarten. «Mein Körper ist noch immer ein Ferrari», sagt sie selbstbewusst gegenüber «Bild» und ergänzt: «Man kann da gutes Geld verdienen und vor allem habe ich da jetzt richtig Lust drauf.» Die Homeshopping-Queen will auf der Blüttel-Seite ihre «private und lustvolle Seite» zeigen.

Die gebürtige Kölnerin ist seit zwei Jahren Single. Mit dem Onlyfans-Kapitel will sie wieder Schwung in ihr Leben bringen. «Ich habe gelebt wie eine Nonne und kann nun chatten und flirten, mit wem ich will.» Erfahrungen mit freizügigen Bildern hat Kern bereits. Zweimal posierte sie für den «Playboy», zuletzt 2024.

«Bei mir wird es heisser»

Offen sagt sie dazu: «Mit Nacktheit habe ich also kein Problem. Ich werde nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuss-Content zu machen. Bei mir wird es schon wesentlich heisser.» Ihre persönlichen Grenzen müsse sie zuerst noch herausfinden.

Auch wenn Kern dazu steht, auch aus finanziellen Gründen auf Onlyfans zu setzen, will sie klarstellen: «Ich bin finanziell nicht verzweifelt.» Sie habe mehrere Immobilienprojekte auf Malta und Zypern. Zudem sei im September ein grosses Homeshopping-Comeback geplant.

Auch diese Stars machen Onlyfans

Sarah Kern ist nicht die einzige Prominente, die sich mit Onlyfans ein zweites Standbein aufbaut. Auch Ex-«GZSZ»-Schauspielerin Anne Wünsche (34), Wendler-Ehefrau Laura Müller (25), Schlagersängerin Mia Julia (39), Rapperin Ikkimel (29) oder die Reality-TV-Stars Edith Stehfest (30) und Georgina Fleur (36) posten exklusiven Content auf der Plattform.