Sie kam ohne Promi-Bonus nach Deutschland – mit einem Koffer, einer Ausbildung zur Friseurin und einer Geschichte, die weit vor roten Teppichen begann. Amira Aly: Mutter, Unternehmerin und Moderatorin, mit einem Leben, das geprägt ist von Krisen, Mut und Selbstfindung.

Geboren 1992 in Klagenfurt, wuchs sie ohne Vater auf

Viele kennen sie nur als Ex-Frau von Oliver Pocher, als Beauty-Influencerin, als «Drama-Queen». Aber Amira Aly ist weit mehr als das. Hinter dem Glamour, den TV-Auftritten und Schlagzeilen und dem makellosen Aussehen steckt eine Frau mit eigener Geschichte, eigenem Antrieb und viel Durchsetzungsvermögen. Wer glaubt, sie sei nur ein It-Girl, unterschätzt ihr Talent, ihre Stärke und ihren unerschütterlichen Willen, ihr Leben selbst zu gestalten. Wer ist diese Frau? Wir haben uns ihr Leben genauer angeschaut:

Amira Alys Herkunft: Österreichische Wurzeln, Ägyptisches Erbe

Geboren wurde sie am 28. September 1992 in Klagenfurt am Wörthersee. Ihre Mutter stammt aus Österreich, ihr Vater aus Ägypten. Amira wuchs mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Hima ohne finanzielle Unterstützung ihres Vaters bei ihrer Mutter auf, die ein Studio für orientalischen Tanz leitete. Erst 2018, nach 20 Jahren Funkstille, kam es zum ersten Wiedersehen mit ihrem Vater. Ihre Herkunft prägt sie bis heute und spiegelt sich in ihrer Stärke und Zielstrebigkeit wider.

Amira und ihren Bruder Hima verbindet eine konfliktreiche Vergangenheit. Die Kindheit der Geschwister sei von der Trennung ihrer Eltern geprägt gewesen, erklärt Hima 2024 im gemeinsamen Podcast «Liebes Leben». Es sei ursprünglich geplant gewesen, dass ihr Bruder in seinem Geburtsland zurückbleibt, jeder Elternteil hätte ein Kind behalten. Doch die Sorge ihrer Mutter um das Wohl ihrer Kinder, besonders um die potenzielle Beschneidung ihrer Tochter Amira, habe dazu geführt, dass beide Geschwister bei der Mutter in Europa aufwuchsen.

Amira Alys Kindheit: Familiäre Turbulenzen und frühe Verantwortung

Die Teenagerjahre waren schwierig: Mit 15 lebte Amira kurzzeitig in einem Kriseninterventionszentrum, da das Verhältnis zu Mutter und Stiefvater stark belastet war. Schule, Sport und Tanz halfen ihr, Stabilität zu finden. Schon früh musste sie lernen, Verantwortung zu übernehmen – dies verlieh ihr später Mut und Durchsetzungsvermögen im Beruf wie auch im manchmal sehr turbulenten Privatleben. Nach dem Abschluss der Schulausbildung entschied sich Amira für eine Karriere als Visagistin und Hairstylistin. 2014 verliess sie Österreich und zog nach Deutschland, um dort ein neues Kapitel ihres Lebens aufzuschlagen.

Amira Aly und ihre Ehe mit Oliver Pocher

Die Ehe mit Oliver Pocher, einem deutschen Komiker und Fernsehmoderator, machte Amira Aly über Nacht bekannt. 2016, Amira war 24 Jahre alt, lernten sich die beiden über die Dating-App «Tinder» kennen, 2019 geben sie sich auf den Malediven das Jawort.

Trotz des Glanzes war das Leben als Ehefrau von Oliver Pocher nicht immer einfach: Differenzen und öffentliche Aufmerksamkeit setzten der Beziehung zu, bis sie 2023 die Trennung bekannt gaben und 2024 die Scheidung offiziell wurde. Die Ehe prägte sie, machte sie jedoch zu der Frau, die sie heute ist – selbstbewusst, eigenständig und immer bereit für einen Neuanfang.

Warum trennten sich Amira Aly und Oliver Pocher?

Die Trennung im August 2023 und die Scheidung 2024 markierten nach 4 Jahren Ehe einen Wendepunkt. Details wurden nie vollständig öffentlich, doch Differenzen zwischen Privat- und Berufsleben waren spürbar. Nach der Scheidung nahm Amira wieder ihren Geburtsnamen Aly an – ein Schritt zurück zu ihrer eigenen Identität.

Wie viele Kinder hat Amira Aly?

Amira Aly ist Mutter von zwei Söhnen, geboren 2019 und 2020 während ihrer Ehe mit Oliver Pocher. Trotz der Herausforderungen einer jungen Familie schaffte sie es stets, Beruf, TV-Auftritte und Privatleben zu vereinen. Heute teilt sie sich das Sorgerecht mit Oliver Pocher, bleibt aber die wichtigste Bezugsperson für ihre Kinder. Sie lebt mit ihren beiden Söhnen in einem Haus in Köln, das sich in der Nähe des Wohnsitzes ihres Ex-Mannes befindet. Beide Kinder gehen in eine Privatschule. Anfang 2026 hat Amira Aly gestanden, dass es ihren Kindern unter Umständen nicht gut tut, in einer zu wohlbehüteten Blase aufzuwachsen, 2026 zeigt sie ihren Kindern die Heimat ihres Vaters, Ägypten, und stellt sie ihrer dortigen Familie vor.

Amira Alys neuer Freund Christian Düren

Seit dem Jahreswechsel 2023/24 ist Amira Aly mit «taff»-Moderator Christian Düren liiert. Öffentlich zeigten sie ihre Beziehung anfangs eher vorsichtig, erst im September 2025 sprachen sie in einem gemeinsamen Interview über ihre Liebe.

Ist Amira Aly Millionärin?

Offizielle Angaben zum Vermögen gibt es nicht. Behauptungen, sie sei Millionärin, stammen aus öffentlichen Kommentaren ihres Ex-Mannes. Fest steht: Amira Aly hat sich durch eigene Projekte, TV-Auftritte und ihrem Podcast «Iced Macho Latte» ein eigenes, starkes Standbein aufgebaut.

Wie wurde Amira Aly bekannt?

Öffentlich bekannt wurde Amira Aly durch ihre Beziehung und spätere Ehe mit Oliver Pocher. Heute steht sie jedoch auf eigenen Beinen und ist immer wieder in diversen Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen zu sehen.

Ihren ersten grossen TV-Auftritt hatte sie 2020 in der RTL-Show

«Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!». Danach folgten zahlreiche Engagements im deutschen Fernsehen, unter anderem bei:

«5 gegen Jauch» (2020)

«Denn sie wissen nicht, was passiert» (2020/2021)

«Grill den Henssler» (2022)

«Let’s Dance» (2022)

«Schlag den Star» (2024)

«Das grosse Promibacken» (2025)

Spätestens seit ihrer Teilnahme an «Let’s Dance» etablierte sich Amira Aly als eigenständige TV-Persönlichkeit und gewann viel Sympathie beim Publikum. Nebenbei arbeitet sie stetig an ihrer Model-Karriere: Als Werbegesicht des Modeunternehmens Lascana präsentierte sie sich im September 2025 in Dessous.

Mit eigenen Projekten, Podcasts und TV-Auftritten zeigt sie heute: Sie ist nicht nur die Ex-Frau eines Comedians, sondern eine eigenständige Persönlichkeit mit viel Lebensfreude.

Amira Aly: Wer ist diese Frau?

Amira Aly ist Moderatorin, Unternehmerin und Mutter. Ihre Karriere begann im Schatten eines prominenten Partners, doch inzwischen hat sie sich einen eigenen Platz in der deutschen Medienwelt und beim Publikum erarbeitet.

Ob als TV-Gast, Podcast-Host, Mutter oder Unternehmerin: Zu unterschätzen ist diese Frau nicht. Amira Aly nutzt ihre Reichweite strategisch und clever, agiert mit Kopf und Herz und schreibt ihre eigene Geschichte selbst weiter.