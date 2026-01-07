Jetzt spricht Amira Aly über die Trennungsgerüchte

Amira Aly hat im Podcast erstmals Stellung zu den Trennungsgerüchten mit Christian Düren genommen. Die Moderatorin sagt, es sei «alles gut» – und spricht sogar von Hochzeit und Baby.

Amira Aly (33) räumt mit den Gerüchten um eine mögliche Liebeskrise mit Partner Christian Düren (35) auf! In ihrem Podcast «Iced Macho Latte» erklärt die österreichische Moderatorin, dass sie nach wie vor in einer Beziehung sei. Deutsche Medien berichteten in den letzten Wochen von einer möglichen Trennung des Paares, das seit 2024 zusammen ist.

Neben den Berichten heizten Bilder auf Alys Instagram-Account die Gerüchteküche zusätzlich an. Die Moderatorin sei dort immer mal wieder mit weinenden Augen zu sehen gewesen. Aufmerksamen Followern fiel auf, dass dies schon nach der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (47) der Fall gewesen sei.

Weder Aly noch Düren gingen damals auf die Spekulationen ein. Jetzt sorgt die Moderatorin im Podcast mit Kollegin Paula Lambert (51) also für Klarheit. «Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist», sagt sie schmunzelnd und ergänzt: «Alles gut.» Konkreter wird sie nicht, deutet jedoch an, dass sie nicht Single ist.

Hochzeit und Baby 2026?

Dann erzählt die zweifache Mutter von einer Wahrsagerin, die sie über den Jahreswechsel besucht habe und ihr für 2026 grosse Veränderungen prophezeit habe. «Du bist im Februar oder März schwanger, spätestens April», soll ihr die Wahrsagerin zugeflüstert haben.

Auch eine Hochzeit in ihrer österreichischen Heimat im August oder September stehe bevor. Amira Aly reagiert überrascht: «Ich bin ja noch nicht mal verlobt.» Laut der Wahrsagerin stehe sogar bereits das Datum fest. «8. August oder 9. September: Ich soll eines dieser zwei Daten wählen, das sind gute Tage.» Bleibt abzuwarten, ob die Hellseherin recht behält und bei Aly dieses Jahr Hochzeit und Schwangerschaft anstehen.