«Das geht gar nicht!», sagt Amira Aly (33) bestimmt, als es in ihrem Podcast «Iced Macho Latte» um das Thema Männer geht. Aber was geht denn nun gar nicht? Paula Lambert (51) möchte von Amira Aly wissen, was sie beim anderen Geschlecht abstossend findet. Die Antwort folgt schnell und die Reaktion ist sehr heftig.

«Lange Haare! Wäähh! Der würde mir nicht ins Bett kommen!», ruft Aly laut aus. Die Vorstellung, dass die Haare beim Geschlechtsverkehr möglicherweise dann noch über sie drüber fallen würden, lässt Amira Aly erschaudern.

Schlimmer als lange Haare ist beim Männern ein Dutt

Ihre Kollegin Lambert ist da ganz anderer Meinung und verweist auf einen schottischen Content Creator namens «Tartanviking», der nicht nur lange Haare hat, sondern auch einen Kilt trägt. «Der trägt ja auch noch einen Rock!», zeigt sich Amira Aly entsetzt und lässt durchblicken, dass dies in ihren Augen die Krönung der Unmännlichkeit ist. Dass es sich bei dem Kilt um ein traditionelles schottisches Gewand für Männer handelt, interessiert sie da wenig. Fast noch schlimmer als lange Haare findet die Moderatorin Männer, die einen Dutt tragen. «Ich möchte da einfach mit einer Schere hinlaufen», sagt sie.

«Sogar Brad Pitt, einer der hottesten Männer dieses Planeten – der ist einfach schön, einfach geil männlich! Und dann hatte der auch seine Langhaar-Phase. Der war raus bei mir!», verrät Amira Aly. Ausserdem fände sie, seien enge Hosen an einem Mann «ein richtiger Killer» für sie.

Amira Aly findet Generation-Z-Männer zu weich

Doch nicht nur äusserlich hat sie Dinge, die einen Mann für sie uninteressant oder gar unattraktiv machen. Auch charakterlich muss man einem ganz bestimmten Typ entsprechen, um bei der Ex-Frau von Oliver Pocher (47) punkten zu können. Ist ein Mann nämlich nicht «männlich» genug, interessiert er Amira Aly nicht. Bei dem Thema kommt Aly dann richtig in Fahrt und behauptet, dass die Männer der Generation Z verweichlicht seien und ein Mann eine starke Schulter für die Frau sein müsse. «Ich bin da halt so konservativ», gibt sie zu. Sie werde auch gerne zum Essen eingeladen oder bekomme die Tür aufgehalten. Damit wolle sie aber nicht sagen, dass die Frauen zurück an den Herd gehörten. «Und was tust du für die Männer?», fragt Paula Lambert ihre Kollegin herausfordernd. «Ich bin einfach eine Partnerin. Zum Reden, zum Austauschen, auch zum Anlehnen und Zuhören.»