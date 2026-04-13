Dieter Bohlen und Carina Walz geben intime Einblicke in ihre Familienplanung. In einem RTL-Interview sprechen die beiden über ihre Hochzeit auf den Malediven zum Jahreswechsel – und die weitere Familienplanung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dieter Bohlen heiratete Carina Walz geheim an Silvester 2025 auf den Malediven

Die Hochzeit wurde den Kindern erst am Morgen angekündigt: Tochter reagierte peinlich berührt

Familienplanung wohl noch nicht definitiv abgeschlossen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Als sich Dieter Bohlen (72) und Carina Walz (42) vor über 20 Jahren in einer Disco auf Mallorca kennenlernten, hatte wohl niemand so wirklich an die Beziehung zwischen dem damals 51-jährigen Poptitan und der 21-jährigen Carina geglaubt.

Inzwischen sind sie seit zwei Jahrzehnten ein unschlagbares Team und Eltern von zwei Kindern. An Silvester 2025 heiratete das Paar schliesslich. Carina hatte den Antrag gemacht, denn: «Es kam ja nie ein Antrag», so die 42-Jährige.

So sieht es mit der Familienplanung bei Bohlens aus

Aus ihrer langen wilden Ehe entstanden auch zwei Kinder: die 15-jährige Amelie und der 13-jährige Max. Ist die Familienplanung denn inzwischen abgeschlossen? «Ich kann mir alles vorstellen», gibt Dieter Bohlen im RTL-Interview zu und heizt damit die Gerüchteküche an, ob vielleicht bald noch mal Nachwuchs in seiner Familie angesagt ist. Was sagt seine Ehefrau dazu? «Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung», sagt Carina bestimmt.

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Ihre Hochzeit auf den Malediven zum Jahreswechsel hielten sie geheim. Nicht einmal Amelie und Max wussten etwas davon. Zu gross war die Sorge der Eltern, dass etwas durchsickern würde. Erst am Morgen der Trauung wurde der Nachwuchs eingeweiht, wie Bohlen erzählt: «Morgens hab ich sie mir geschnappt und gesagt: ‹Um 15 Uhr heiraten Mama und Papa.› Ich dachte natürlich, jetzt fällt mir meine Tochter um den Hals und knutscht mich ab. Was passierte? Die fing an zu heulen und meinte ‹Ist das peinlich!›» Der Sohnemann sah die Hochzeit seiner Eltern als Geschäftsgelegenheit. Als Bohlen ihm sagte, sie bräuchten jemanden, der filmt, sagte Max: «Was zahlst du?» «Wir haben dann eine Pauschale gemacht», verrät Bohlen. Moderatorin Frauke Ludowig (62) meint: «Da kommt er ja ganz nach dir.»

«Man hat nie genug Geld»

Geld spielte bei Dieter Bohlen immer eine Rolle. Mehr aber im Sinne davon, dass sein Vermögen auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt wird, er aber trotzdem als geizig gilt und nicht gerne Geld ausgibt. «Man hat nie genug Geld», findet der Poptitan. Für ihn geht es vor allem darum, in einer Notlage genug zu haben, falls Familienmitglieder mal Hilfe brauchen. Ausserdem geht es ihm weniger darum, viel Geld zum Ausgeben zu haben, als viel Geld zum Viel-Geld-Haben zu haben. «Wenns mir morgens richtig schlecht geht, schau ich einmal auf meinen Kontostand, und dann gehts mir wieder gut», sagt der 72-Jährige schmunzelnd. Die Verwaltung seiner Finanzen übernimmt aber Ehefrau Carina – die beim Ausgeben des Geldes nicht ganz gleicher Meinung wie ihr Mann ist.

Während es die Kinder übrigens kaltliess, dass die Eltern sich das Jawort gaben und Carina – die jetzt auch Bohlen heisst – cool blieb und einfach über das ganze Gesicht strahlte, verrät Dieter Bohlen, dass er heulte wie ein Schlosshund. Dabei sei er immer davon überzeugt gewesen, einen Heiratsantrag von Carina abzulehnen, da er bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Die Eheschliessung mit seiner dritten Ehefrau scheint er nun aber nicht zu bereuen.