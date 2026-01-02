Nach 20 Jahren Liebe haben Dieter Bohlen und Carina Walz auf den Malediven geheiratet. Der Pop-Titan brach bei der Zeremonie in Tränen aus. Jetzt verrät er emotionale Details über den romantischen Silvesternachmittag unter Palmen.

Darum gehts Dieter Bohlen (71) heiratete Carina Walz (42) an Silvester auf den Malediven

Bohlen erfüllte ein 20 Jahre altes Heiratsversprechen an Carina

Kinder Amelie (14) und Maximilian (12) waren die einzigen Hochzeitsgäste

Weisser Sand, Palmen und ein Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean: Am Silvesternachmittag haben Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) auf den Malediven geheiratet. Das Paar verkündete die frohe Botschaft selbst auf Instagram mit den schlichten Worten «Wir haben geheiratet» – begleitet von vier Herzen und einem emotionalen Video, unterlegt mit Whitney Houstons Hit «Run to You».

Für den sonst so schlagfertigen Pop-Titanen wurde die Zeremonie zum emotionalen Ausnahmezustand. «Carina geht barfuss auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel. Ich hab' zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt», schwärmt Bohlen gegenüber «Bild».

Ein Versprechen wird eingelöst

Dass ausgerechnet Silvester zum Hochzeitstag wurde, hat einen besonderen Grund. «Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön», erklärt der Musiker.

Doch dahinter steckt noch mehr: «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.»

Die beiden lernten sich einst in einer Disco auf Mallorca kennen.

Intime Feier im engsten Familienkreis

Die Hochzeit auf den Malediven fand bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Insel habe sie dabei unterstützt und alles mit Bodyguards abgesperrt. Einzig die beiden gemeinsamen Kinder Amelie (14) und Maximilian (12) waren als Gäste dabei – Sohn Maxi übernahm dabei sogar das Amt des Hochzeitsfotografen.

Carina trug ein bodenlanges weisses Spitzenkleid mit hohem Beinschlitz, Bohlen erschien in weissem Leinenhemd und Hose. Der Pfarrer nahm dem Paar auf Englisch das Eheversprechen ab. «In guten wie in schlechten Zeiten. Dass wir den anderen ehren und unterstützen. Und dass wir bis zum Lebensende zusammenhalten sollen», erzählt Bohlen. Es sei wunderschön und sehr berührend gewesen.

Auch die Braut ist gerührt

Carina berührte vor allem ein Moment ganz besonders: «Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt.» Nach dem Jawort erklang Musik von Barry White, das frisch vermählte Paar tanzte im Sand.

Für Bohlen ist es bereits die dritte Ehe. Von 1983 bis 1989 war er mit Erika Sauerland verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. 1996 folgte eine nur einmonatige Ehe mit Verona Pooth. Auf Instagram gratulierten dem Paar zahlreiche Prominente, darunter Sylvie Meis, Pietro Lombardi, Evelyn Burdecki, Jasmin Herren und Diana Herold.