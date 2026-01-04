Dieter Bohlen und Carina Walz haben nach 20 Jahren Beziehung auf den Malediven geheiratet. Der Standesamts-Termin in Deutschland steht allerdings noch aus – erst dann ist die Ehe offiziell.

Darum gehts Dieter Bohlen heiratete Carina Walz am 31. Dezember auf den Malediven

Die Ehe ist in Deutschland noch nicht rechtskräftig, Standesamt folgt

Dieter Bohlen (71) und Carina Walz (42) haben am Silvestertag auf den Malediven geheiratet. Nach 20 Jahren Beziehung trauten sich der Musikproduzent und seine Partnerin in einer privaten Zeremonie, fernab von Kameras und Blitzlichtgewitter. Doch obwohl sie nun offiziell verheiratet sind, ist ihre Ehe in Deutschland weiterhin nicht rechtskräftig.

Wie Dieter Bohlen gegenüber der «Bild» erklärte, folgt der formale Schritt in Deutschland: «Der offizielle Teil? Kommt später. Das mit den rechtlichen Sachen ist ganz easy. Da gehen wir zum Standesamt bei uns auf dem Dorf, die freuen sich schon. Dann ist unsere Ehe völlig rechtsgültig in Deutschland.»

«Wann heiratest du Mama?»

Das Paar, das sich 2006 auf Mallorca kennenlernte, lebt mit seinen zwei gemeinsamen Kindern, Amelie (14) und Max (12), in Tötensen im Bundesland Niedersachsen. Die beiden Kinder waren bei der Hochzeit anwesend und freuten sich laut Bohlen besonders über diesen Schritt. «Mein kleiner Sohn hat immer gefragt: Papa, wann heiratest du Mama? Jetzt heissen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an.»

Für Dieter Bohlen ist es die dritte Ehe. Von 1983 bis 1989 war er mit Erika Sauerland (71) verheiratet, danach folgte 1996 eine kurze Ehe mit Verona Pooth (57, ehemals Feldbusch). Die Hochzeit mit Carina Walz markiert für ihn den Abschluss eines Versprechens, das er ihr vor langer Zeit gemacht hatte: «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich.» Vor wenigen Wochen erinnerte Carina ihn daran – und Bohlen hielt sein Wort.