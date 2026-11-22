Zuschauer von «Wer stiehlt mir die Show?» wollten sich an der TV-Sendung bereichern. Ein Produzent erwischte sie in flagranti dabei, wie sie Dinge mitnahmen, die ihnen gar nicht zustanden.

Darum gehts Bei «Wer stiehlt mir die Show?» nahmen Zuschauer nach einem Spiel übrig gebliebene Preise mit

Svenja gewann mit einer Preisschätzung für Knossis Team einen Fernseher im Wert von 749 Euro

Produzent Thomas Schmitt bemerkte den Diebstahl, doch die Rückgabe der Preise blieb ungeklärt

Silja Anders Redaktorin People

Ein skurriler Vorfall sorgte in der vierten Folge der zwölften Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» für reichlich Lacher – und Kopfschütteln hinter den Kulissen. Nach einer unterhaltsamen Runde des Spiels «Den Preis ich nicht weiss», einer Abwandlung des TV-Klassikers «Der Preis ist heiss», waren plötzlich mehrere Preise aus dem Studio verschwunden. Show-Produzent Thomas Schmitt zeigte sich entsetzt: «Es wurden alle Preise geklaut.»

Zuschauer nahmen den Showtitel wohl zu ernst

Das Konzept des Spiels war simpel: Die prominenten Gäste Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens «Knossi» Knossalla mussten Fragen beantworten, um ihren Teams aus Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Preise zu gewinnen. Die Fans sollten den Verkaufswert der ausgestellten Gegenstände so genau wie möglich schätzen. Zuschauerin Svenja bewies ein fast unheimliches Talent und gewann für Knossis Team einen Flachbildfernseher im Wert von 749 Euro – nur einen Euro unter dem Zielwert von 750 Euro. Auch andere Zuschauer hatten Glück: Eine Nintendo Switch, ein Europapark-Besuch und die CD «Weihnachten mit den Flippers» wechselten den Besitzer. Doch nicht alle gingen mit einem Gewinn nach Hause: Zuschauerin Lisa musste sich mit leeren Händen abfinden.

Während Moderator Joko Winterscheidt (47) eine Anekdote über einen Kollegen erzählte, der einst bei der RTL-Show «Der Preis ist heiss» (1989–1997) mitwirkte, nahm das Chaos seinen Lauf. Abseits der Kameras griffen sich Zuschauer kurzerhand die übrig gebliebenen Preise. Eine verschwundene Fritteuse brachte den Stein ins Rollen, und Schmitt machte seinem Ärger Luft. «Ich habe nichts gesehen», beteuerte Knossi lachend, während die anderen Promis die Fans verteidigten.

Joko selbst blieb entspannt und nahm die Situation mit Humor. «Ich komme gleich mal gucken, wo ihr das versteckt habt, aber ich gucke nicht so genau», scherzte er. Ob die unerlaubt mitgenommenen Preise zurückgegeben wurden oder die Fans ihre Beute behalten durften, wurde nicht aufgeklärt.