Bei «Bares für Rares» bringt ein Verkäufer-Duo ein über 200 Jahre altes Tuch unter den Hammer. Das Erbstück lässt nicht nur Horst Lichter erstaunen, sondern weckt auch bei einem Händler besondere Emotionen.

Darum gehts Vater-Tochter-Duo bringt ein über 200 Jahre altes Familienerbstück in die Sendung

Das Schmähtuch von 1812 zeigt Spott-Szenen gegen Napoleon

Händler Friedrich Häusser kauft das Tuch für 1000 Euro, weil er auch Württemberger ist

Sabrina Rhyner Redaktorin People

In der beliebten Trödelsendung «Bares für Rares» sorgen Raritäten immer wieder für Überraschungen. Diesmal sind Eva und ihr Vater Hansjörg extra aus Stuttgart angereist, um ein altes Familienerbstück zu Geld zu machen.

«Junge, Junge, Junge, was es alles gibt», wundert sich Moderator Horst Lichter (64) über das Objekt, das das Vater-Tochter-Gespann verkaufen möchte.

Über 200 Jahre alter Spott

Mitgebracht haben die beiden ein Stoffstück aus dem Besitz eines Vorfahren, der einst als Leutnant unter Herzog Friedrich II. von Württemberg diente. Wie genau das Erbstück von 1812 in die Familie gelangte, wissen sie nicht. Sicher ist nur, dass es über 200 Jahre alt ist.

Experte Colmar Schulte-Goltz (53) ordnet den Fund als sogenanntes Schmähtuch ein, das Spott-Szenen gegen Napoleon zeigt. Die Darstellungen spiegeln die politische Lage in Europa und den Niedergang des französischen Kaisers nach dem gescheiterten Russlandfeldzug wider. «Ich denke mal, darin hat man sein Butterbrot eingepackt oder sich ausgeschnäuzt?», mutmasst Lichter scherzend über den ehemaligen Verwendungszweck des Tuchs.

Das Verkäufer-Duo hätte gerne 500 Euro, also rund 460 Franken, für das Stück. Das Geld werde in die Diamantenhochzeit von Hansjörg und seiner Ehefrau fliessen, erklärt Tochter Eva. Angesichts des sehr guten Zustands fällt die Experten-Einschätzung deutlich grosszügiger aus. Sehr zur Freude der beiden Verkäufer, setzt er den Wert nämlich zwischen 600 und 1000 Euro an, also etwa 555 bis 926 Franken.

Heimvorteil im Händlerraum

Auch im Händlerraum zieht das historische Schmähtuch neugierige Blicke auf sich, Kunsthändler Friedrich Häusser (74) zeigt sich besonders angetan. Als Hansjörg noch einmal von seinem Ur-Ur-Urgrossvater aus Württemberg berichtet und einräumt, die genaue Herkunft innerhalb der Familie nicht zu kennen, reagiert Häusser prompt: «Aber ich weiss, wo es hin muss. Ich bin Württemberger, dann muss es ja zu mir.»

Mit 1000 Euro sichert sich Häusser schliesslich das Tuch und erreicht damit die obere Grenze der Expertise. «Württemberg hält zusammen», kommentiert er seinen Kauf lachend.