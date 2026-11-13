Ein verstaubtes Bild aus dem Kleiderschrank verwandelt sich in der ZDF-Trödelshow in ein kleines Vermögen. Als der Experte den Schätzwert verkündet, trauen Grossvater und Enkelin ihren Ohren nicht.

Darum gehts Bei «Bares für Rares» wird es emotional

Ein Grossvater macht seiner Tochter ein wertvolles Geschenk

Horst Lichter kommen die Tränen

Sophie Ofer Redaktorin People

Manchmal lohnt sich der Blick in die hinterste Ecke des Kleiderschranks. Diese Erfahrung machten Grossvater Armin und seine Enkelin Nina in der XXL-Ausgabe von «Bares für Rares» (Mittwoch, 11. November, 20.15 Uhr im ZDF). Das Duo reiste mit einem Kunstwerk namens «Fliessend» auf Schloss Ehreshoven an, um es zu Geld zu machen – und erlebte eine dort eine süsse Überraschung.

Moderator Horst Lichter (64) zeigt sich beim Anblick des Kunstwerks sofort begeistert und beweist, dass er was von Kunst versteht: «Das ist wirklich ein hochinteressantes Kunstwerk», lobt er, und fügt an: «Dass es ein Uecker ist, ist mir sogar klar.»

Kunstwerk ist makellos nach fast 30 Jahren

Tatsächlich stammt das Werk vom berühmten deutschen Künstler Günther Uecker (1930–2025). Verkäufer Armin erstand die Arbeit bereits 1997 in einer Mainzer Galerie. Damals zahlte er dafür einen «Vorzugspreis» von 2100 D-Mark. Doch statt an der Wand landete das Bild jahrelang im Schrank, «weil wir gar keinen Platz hatten», wie er erklärt.

Ohne es zu wissen, hat er sich damit einen grossen Gefallen getan. Gerade diese dunkle Lagerung sorgte dafür, dass die Nummer 25 der auf 90 Exemplare limitierten Auflage heute noch makellos aussieht. «Zu seinen bekanntesten Werken gehören diese Prägedrucke», sagt Experte Detlev Kümmel (58) und erklärt die aufwendige Machart.

Da Armin das Bild mittlerweile seiner «Lieblingsenkelin» vermacht hat, darf Nina ihren Wunschpreis nennen. Sie bleibt bescheiden und hofft auf «bis zu 1500 Euro».

«Wahnsinn!»

Doch Experte Detlev Kümmel kann darüber nur schmunzeln. Er hat ganz andere Zahlen im Kopf. «Wir haben hier ein perfektes Blatt vor uns, es ist in einem guten Zustand», urteilt der Fachmann und taxiert den Wert auf unglaubliche 15'000 bis 19'000 Euro.

Nina steht die Überraschung ins Gesicht geschrieben. «Wie bitte?», fragt sie fassungslos in Richtung ihres Grossvaters. Auch Armin ist völlig baff, fasst sich aber schnell: «Ist doch prima!» Selbst Moderator Horst Lichter ist bei der Übergabe der Händlerkarte sichtlich gerührt: «Jetzt kommen mir die Tränen», sagt er und wischt sich die Augen.

Im Händlerraum erkennen die Profis den Marktwert eines echten Ueckers sofort – entsprechend schnell schiessen die Gebote in die Höhe. Die 10'000-Euro-Marke ist im Nu geknackt. Als Händler Daniel Meyer schliesslich 15'000 Euro bietet und damit die untere Grenze der Expertise erreicht, schlägt Nina nach kurzer Absprache mit ihrem Opa ein.

Überglücklich strahlt die Enkelin in die Kameras: «Wahnsinn! Wir können es selbst noch gar nicht richtig fassen!» Und auch Opa Armin bringt seine Begeisterung auf den Punkt: «Wir sind geflasht!»