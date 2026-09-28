Moderator Horst Lichter überrascht mit Umstyling im Live-TV

Horst Lichter sorgt für Aufsehen: Der 64-jährige Moderator verabschiedet sich im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» von seinem Zwirbelbart und überrascht mit einem extravaganten Umstyling – inklusive Nasenring und lackierten Fingernägeln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Horst Lichter (64) überrascht live im TV mit radikalem Umstyling

Moderator erscheint plötzlich mit Nasenring, lackierten Nägeln und neuem Look

Die Szene war Teil von «Verstehen Sie Spass?» am 10. Oktober

Saskia Schär Redaktorin People

Denkt man an Horst Lichter (64), so denkt man an einen älteren, immer bestens gelaunten Herrn und natürlich an seinen Zwirbelbart. Doch genau von Letzterem, seinem Markenzeichen, hat sich der Moderator nun verabschiedet – und das live bei «Sat.1-Frühstücksfernsehen».

Den beiden erstaunten Moderatoren Karen Heinrichs (52) und Matthias Killing (47) erteilte er kurzerhand den Auftrag, ihm seine Schnurrbartspitzen zu stutzen. Das Duo kam dem Befehl zwar nach, tat dies jedoch mit zitternden Händen. Damit war Lichters Umstyling allerdings noch nicht beendet: Nach einer Werbepause erschien er plötzlich mit noch deutlich kürzerem Schnauz, einem durchsichtigen Anzug, Cap, einer neuen Brille, lackierten Fingernägeln sowie einem Nasenring.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In seinem neuen Look fühlt er sich nun endlich wieder wohl, erklärt er den beiden Moderatoren. Er sei mit der Mission gekommen, sich zu befreien. «Ich möchte all diesen alten Staub, alles weg, das alte Leben weg, ‹Bares für Rares› weg. Ich will diese alten Dinge nicht mehr, ich möchte mich selber fühlen, ich möchte mich spüren.»

Diese Frau sorgt für Erleichterung

Der neue Lichter – der sich nun Hotte nennt und mittels «Big Brother» den Einstieg ins Reality-TV-Business wagen will – sorgt bei Killing für Belustigung, bei Heinrichs eher für Besorgnis. Das zumindest lässt sich aus ihrem Gesichtsausdruck schliessen. Doch dann wird die Moderatorin durch das Erscheinen von Barbara Schöneberger (52) erlöst, die die kuriose Szene mit einem «Herzlich willkommen bei ‹Verstehen Sie Spass?›» auflöst. Die Erleichterung ist dem Duo ins Gesicht geschrieben. Sie hatten bereits befürchtet, Lichter sei verrückt geworden.

Die ganze Geschichte gibt es am 10. Oktober um 20.15 Uhr in «Verstehen Sie Spass?» in der ARD zu sehen.