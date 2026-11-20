Laut dem Bericht eines dänischen Fernsehsenders galt die Altkönigin schon als tot. Der Fehler wurde erst Tage später korrigiert.

Darum gehts Ein dänischer Fernsehsender erklärt Margrethe II. von Dänemark für tot

Der vorbereitete Nachruf wurde fälschlicherweise veröffentlicht

Der Chefredaktor von TV2 Fyn entschuldigt sich für den Vorfall

Sophie Ofer Redaktorin People

Margrethe II. von Dänemark (86) macht in diesem Jahr keine einfache Zeit durch. Gesundheitliche Probleme zwingen sie immer wieder dazu, Pausen von ihren royalen Pflichten einzulegen. Vor kurzem erst musste sie wegen einer beginnenden Halsentzündung einen Termin absagen. Trotz allem weilt die 86-Jährige weiterhin unter den Lebenden – ganz anders, als es der Nachruf des dänischen TV-Senders TV2 Fyn glauben machte.

Dieser erklärte die Mutter des dänischen Königs Frederik X. (58) nämlich kurzerhand für tot. «Dänemark hat eine Königin verloren. Eine Person, die ihr ganzes Leben lang Regionen und Generationen vereinte», heisst es andächtig in dem vorbereiteten Nachruf auf die Altkönigin, der fälschlicherweise auf der Website des Senders veröffentlicht wurde. Der Fauxpas ereignete sich, wie sollte es anders sein, am Freitag, den 13.

«Ein bedauerlicher Fehler»

Ganze drei Tage dauerte es, bis jemandem auffiel, dass hier ein Fehler passiert war. Der Artikel blieb während dieser Zeit online abrufbar. Ein «bedauerlicher Fehler» sei das gewesen, so Chefredaktor Thomas Funding. Immerhin: Da der Artikel es nie auf die Startseite der Website schaffte, hätten nur 37 Menschen vom vermeintlichen Tod der Ex-Monarchin erfahren. Trotzdem entschuldige er sich zutiefst bei der lebendigen Margrethe für den Vorfall. Wie die Todesmeldung ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat, sei bislang unklar. Man führe eine interne Untersuchung durch.

Der Fauxpas scheint besonders unglücklich zu einer Zeit, in der Margrethe II. immer wieder mit Meldungen über ihre schlechte Gesundheit für Aufruhr sorgt. So musste sie im Mai etwa im Rigshospitalet in Kopenhagen wegen Herzbeschwerden behandelt werden. Ausserdem konnte sie im September nicht an der Beisetzung von König Harald V. (1937–2026) in Oslo teilnehmen. Wegen eines Schwächeanfalls war sie ins Spital gebracht worden. Dort haben ihr die Ärzte ein Blutgerinnsel in der Hüftregion diagnostiziert. Am 17. November musste die 86-Jährige dann kurzfristig einen Termin bei den Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des dänischen Rheumaverbands in der Kopenhagener Oper absagen. Der Grund: eine aufkommende Halsentzündung.