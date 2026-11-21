Die neueste Folge von «Game of Switzerland» hat es in sich: Gleich zwei langjährige SRF-Moderatoren erlebten vor laufender Kamera ihren wohl härtesten TV-Einsatz und wuchsen dabei über sich hinaus. Bis heute hinterlässt die Sendung bei ihnen Spuren.

Remo Bernet

So hat man die Schweizer TV-Lieb­linge noch nie gesehen: Im Prominenten-Spezial von «Game of Switzer­land» (21. November um 20.10 Uhr auf SRF 1) bringt Moderator Jonny Fischer (46) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ans Limit. Über ein halbes Jahr nach den Dreharbeiten für die Samstagabend-­Sendung kämpft Sven Epiney (54) noch immer mit den Folgen seines Unfalls.

In der Show tritt er gemeinsam mit Ehemann Michael (33) an. «Wir sind unternehmungslustig, mögen Abenteuer und sind für vieles zu haben», erklärt der SRF-Mann. Deshalb hätten sie bei der Sendung zugesagt. Doch der sportliche Ehrgeiz verwandelt sich für Sven Epiney schnell in eine Horrorerfahrung, die er nicht noch einmal erleben möchte.

Gemeinsam mit den drei Konkurrenz-Teams treten die Epineys zum Eishockey-Duell an. Zwar sind die Prominenten mit Schonern und Profi-Monturen ausge­rüstet, doch die Tücken des Glatteises machen Epiney einen schmerzhaften Strich durch die Rechnung. «Ich bin zweimal sehr, sehr unglücklich gestürzt», berichtet Sven Epiney. Beim ersten Sturz knallt er frontal auf die Brust – und genau auf das dort befestigte Tongerät. «Der Sender vom Mikrofon war mit einem Gummiband an meinem Oberkörper befestigt. Ich bin mit voller Wucht darauf gelandet, da hat es mir sofort eine Rippe eingequetscht.»

Trotz stechender Schmerzen macht Epiney weiter, das Pech lässt jedoch nicht nach. Auf den ungewohnten Mietschlittschuhen knickt er nach einer falschen ­Bewegung ein und kracht auf seine Knie. In der Sendung ist zu sehen, wie er auf dem Eis liegen bleibt und sofort über Schmerzen in den Knien klagt. «In dem Moment dachte ich, ich muss sofort ins Spital gebracht werden», erinnert er sich.

Beide Innenbänder angerissen

Der TV-Mann wird vom Feld gebracht. In den Katakomben der Eishalle kümmert sich die Produktionsärztin um ihn. Sven Epiney sitzt mit leidendem Gesicht am ­Boden. Erst Tage später und nach weiteren Untersuchungen erhält er die Diagnose: Der 54-Jährige hat sich einen Rippenbruch zugezogen, die Innenbänder beider Knie sind angerissen, dazu kommen schwere Knochenprellungen. «Operieren musste man zum Glück nicht, da die Bänder nicht komplett gerissen waren», ­erklärt Epiney. «Aber die Schmerzen waren heftig und anhaltend.»

Eindrücklich: Trotz des Unfalls beisst sich der in Zürich wohnhafte Walliser durch und bricht die TV-Sendung nicht ab. Immer wieder verzieht er das Gesicht vor Schmerz. Ehemann Michael legt sich umso mehr ins Zeug, wenn es um körperliche Herausforderungen geht. «Er hat für uns die Kohlen aus dem Feuer geholt», so Epiney. «Michael hat einen ungeheuren Willen. Ich kann mich blind auf ihn ver­lassen und – ich bin stolz, wie wir das gemein­sam gemeistert haben.»

Auch Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber (57) macht eine Grenzerfahrung – allerdings unter Wasser. Gemeinsam mit Tochter Cloé (25) tritt der Walliser an, um die Aufgaben zu meistern. «Mit der ­eigenen Tochter so etwas zu erleben, ist sensationell», schwärmt er.

Doch eine Tauch-Challenge im eis­kalten, trüben Märzwasser forderte dem Moderator alles ab. Die Aufgabe: In einen Kubus hinabzutauchen, um darin Rechen­aufgaben zu lösen. Für Salzgeber braucht es viel Überwindung: «Ich bin keine Wasser­ratte und gehe gar nicht gern unter Wasser.»

Beim ersten Versuch taucht er kopfüber ab und bleibt mit dem Nacken an der ­Kante der Kiste hängen. Kurzzeitig kann er weder vor noch zurück. Als er es endlich in die Kiste schafft, sieht man den sonst so entspannten TV-Mann nervös gestikulieren. Er ruft mehrfach: «Das geht nicht!» Schliesslich öffnet das Team vor Ort den Deckel der Holzkiste und holt ihn heraus.

Salzgeber in Panik

Salzgeber erklärt rückblickend: «Ich merkte plötzlich, dass ich nicht mehr richtig atmen konnte, und anfing zu hyperventilieren. Ich hatte Panik.» Ein solches ­Gefühl habe er noch nie erlebt. «Ich habe sonst keine Platzangst oder Ähnliches.» Er sei in dem Moment einfach überfordert gewesen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Dass er schliesslich doch noch einmal antritt, verdankt er Tochter Cloé. Obwohl sie noch grössere Angst vor dem Tauchen hat, versucht auch sie, die Challenge zu meistern. Das rüttelt Salzgeber wach. Mit der richtigen Technik – er zieht sich mit den Händen an der Kiste hinab – taucht er erneut ab. Und es klappt: Er meistert die Aufgabe. «Sich selbst zu überwinden, das macht stolz», resümiert er.

Ärztin war stets dabei

SRF muss sich die Frage gefallen lassen: Wurde bei all den Verletzungen nicht zu viel von den Prominenten verlangt? «Ich glaube, das lief einfach unglücklich, am Ende war es einfach Pech», antwortet ­Epiney. Auf Nachfrage der GlücksPost ­erklärt ein Sprecher von SRF: «Sicherheit und Gesund­heit der Teilnehmenden ­haben bei ‹Game of Switzerland› jederzeit oberste Priorität. Spiele mit erhöhten ­Sicherheitsanforderungen werden im ­Vorfeld sicher­heitstechnisch durch Fachpersonen geprüft.» Auch sei stets eine ­Produktionsärztin vor Ort mit dabei. Eine hundertprozentige Versicherung, dass nichts passiert, gibt es wohl einfach nicht.

Rainer Maria Salzgeber und Sven ­Epiney betonen, dass sie wieder in einer solchen Show mitmachen würden. Für Letzteren ist aber vorerst Erholung angesagt: Die Rippen seien gut verheilt. Mit den Bändern habe er jedoch noch immer zu kämpfen, auch wenn es vorwärtsgehe. «Anfangs waren die Nächte am schlimmsten. Ich bin unzählige Male vor Schmerzen aufgewacht.» Jetzt sei es nicht mehr so schlimm. Noch könne er aber weder joggen noch Badminton spielen. «Aber das kommt wieder – ich bin zuversichtlich.»