Kandidatin lässt RTL-Bauer plötzlich sitzen

Eigentlich wollte «Bauer sucht Frau»-Kandidat Hubertus mit zwei Frauen in die Hofwoche starten. Doch kurz vor der Ankunft gibt es eine Video-Absage – und zur Begrüssung der verbleibenden Dame serviert der 67-Jährige fettige Büchsenwurst.

Darum gehts Heidrun sagt Hubertus kurz vor der Hofwoche per Video ab, weil der Funke nicht übergesprungen ist

Hubertus holt Ulrike mit dem «Hubi-Express» ab, nachdem Heidrun die Teilnahme abgesagt hat

Zur Begrüssung serviert Hubertus Büchsenwurst, Ulrike verweist auf Salat, Gemüse und Alkoholverzicht

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Pferdepensionsbetreiber Hubertus (67), genannt Hubi, ist der älteste Kandidat der aktuellen «Bauer sucht Frau»-Staffel. Schon beim Scheunenfest war der Hüne aus dem Breisgau mit der Auswahl unter sechs Single-Frauen überfordert. «Ich bin total überfordert», gestand er damals unter Tränen, bevor er sich für Ulrike (59) und Heidrun (64) entschied. Doch bei der ruhigen Heidrun mischten sich schon früh Zweifel in die Freude – ihr gefiel Hubis Unentschlossenheit gar nicht.

«Funke nicht übergesprungen»

Um seine Hofdamen vom Bahnhof abzuholen, hat sich der Landwirt extra den «Hubi-Express» vorbereitet: eine umgebaute historische Gondel, die an einem Traktor hängt. Doch kurz vor dem Wiedersehen folgt die Ernüchterung per Videobotschaft. «Ich habe lange darüber nachgedacht ... und ich komme nicht zur Hofwoche», erklärt Heidrun. Die Entscheidung sei ihr zwar schwergefallen, «aber ich musste feststellen, dass meinerseits der Funke nicht übergesprungen ist».

«Furchtbar!», entfährt es dem sichtlich überraschten Bauern zuerst. Lange lässt sich das Stehaufmännchen davon aber nicht unterkriegen: «Soll ich jetzt sagen, dass ich enttäuscht bin? Nein, das ist ihr freier Wille. Ich hätte die Heidrun gern kennengelernt, aber es soll nicht so sein.» Nordlicht Ulrike freut sich über die unerwartete Wendung: «Dann habe ich hier freie Bahn.»

«Das kann man mal essen, aber ...»

Nach der holprigen Fahrt im «Hubi-Express» führt der seit drei Jahren alleinstehende Bauer seine verbliebene Hofdame durch seine «Junggesellenbude». Der ordnungsliebenden Ulrike fällt dabei sofort auf, dass Hubi gerne Dinge liegen lässt. Er überlässt ihr sein Schlafzimmer und richtet sich selbst auf einem «Couch-Lager» im Wohnzimmer ein.

Auch kulinarisch prallen Welten aufeinander. Zur Begrüssung öffnet Hubi eine Dose Büchsenwurst: «Die habe ich immer im Kühlschrank, verhungern tut die Ulrike bei mir nicht!» Die 59-Jährige zeigt sich im Interview diplomatisch: «Das kann man mal essen, aber das ist schon doch so, als würde man ins pure Fett beissen.» Sie erklärt ihm, dass sie viel Salat und Gemüse esse, auf Alkohol verzichte und durch eine Ernährungsumstellung kürzlich zwölf Kilo abgenommen habe. Da auch Hubertus laut Vorstellungsvideo gerne abnehmen möchte, bietet sich direkt ein erstes gemeinsames Projekt an.