Landwirt Hubertus aus dem Breisgau will bei «Bauer sucht Frau» gleich sechs Frauen gleichzeitig daten. Beim Scheunenfest sorgt diese Ankündigung für Empörung und ungläubige Reaktionen bei den Kandidatinnen.

Darum gehts Nach drei Singlejahren lädt Hubertus sechs Frauen ein

Beim Scheunenfest reagieren einige geschockt, andere humorvoll

Der 67-Jährige will den Abschnitt mit «Karacho» erleben

Fynn Müller People-Redaktor

Inka Bause (57) spielt wieder Amor. Aktuell läuft auf RTL die neue Staffel von «Bauer sucht Frau». In der zweiten Folge sorgt vor allem Kandidat Hubertus (67) für Aufsehen. Der Landwirt aus dem Breisgau hat nach drei Jahren als Single genug vom Alleinsein.

Weil er die letzten Jahre anscheinend viel verpasst hat, lädt Hubertus gleich sechs Frauen zum traditionellen Scheunenfest ein. Als immer mehr Frauen in den Bus steigen und merken, dass sie alle denselben Mann treffen möchten, macht sich Verwirrung breit.

«Bin sprachlos»

Dame Nummer eins, Sabine, fällt fast aus den Latschen. «Ich bin sprachlos. Mich schlägt es gerade um», sagt sie in der Kuppelshow. «Ich bin geschockt, dass da sechs Frauen sind.»

Auch Kandidatin Katrin zeigt sich überrascht von seiner Auswahl: «Hubertus hat voll zugelangt.» Ihre eigenen Erfolgschancen schätzt sie nüchtern ein: «Meine Chancen sind eins zu sechs. Sechs zu eins.» Gabriele hingegen bringt die Situation mit Humor auf den Punkt: «Keine Ahnung. Ist das ein Klassentreffen oder so?»

Iris bleibt gelassen: «Augen zu und durch.» Die Damen geben sich kämpferisch. «Schauen wir mal! Der Kampf geht los», heisst es in der Runde. Ob eine der Bewerberinnen das Herz des Landwirts erobern kann, bleibt abzuwarten.

Gegenüber RTL machte Hubertus im Vorfeld der Sendung deutlich: «Ich möchte keinen ruhigen Lebensabend, sondern diesen Abschnitt noch einmal mit Karacho erleben.»