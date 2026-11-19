Weihnachten in der «Höhle der Löwen»: Ein 92-Jähriger betritt als ältester Gründer aller Zeiten die Bühne. Mit seiner Frau hat er einen Wunsch, der mit einem klassischen Investment nichts zu tun hat. Doch nicht alle Geschichten sind in der Sendung so herzerwärmend.

Darum gehts Mit 92 Jahren tritt Hans Krichel bei Vox als ältester Gründer in der «Höhle der Löwen» auf

App hilft bei der Zubereitung von Fleisch und Fisch, Firma soll verkauft werden

Judith Williams erhielt bei einem Windel-Deal 15 Prozent der Firma und Lizenzgebühren

Silja Anders Redaktorin People

In der «Höhle der Löwen» wird es weihnachtlich. In der Weihnachtsausgabe der Vox-Gründershow sorgt vor allem Hans Krichel für einen besonderen Moment: Mit 92 Jahren tritt er als ältester Gründer in der Geschichte der Sendung vor die Investoren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Christel (89) hat er einen ungewöhnlichen Wunsch.

Das Ehepaar präsentiert die App Bratmet. Sie soll dabei helfen, Fisch und Fleisch auf den Punkt zuzubereiten – auch das Weihnachtsessen soll damit gelingen. Doch den beiden geht es nicht allein um finanzielle Unterstützung. Statt eines klassischen Investments möchten Hans und Christel Krichel ihr Unternehmen am liebsten direkt verkaufen. Ob sich einer der Löwen auf diesen besonderen Wunsch einlässt? Die Sendung mit den Krichels läuft am Montag, 14. Dezember, um 20.15 Uhr bei Vox. Bereits vor der TV-Ausstrahlung ist die Folge bei RTL+ verfügbar.

Nicht immer überzeugen die Gründer

So friedlich und besinnlich wie der Pitch von Hans Krichel geht es bei der «Höhle der Löwen» allerdings nicht immer zu. Regelmässig kommen ambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer in die Show, von denen das Investorenteam wenig begeistert ist. Vergangenes Jahr versuchten etwa die beiden Unternehmerinnen Manuela Miller-Feigl und Franziska Nowak, mit einer Idee für wiederverwendbare Windeln zu überzeugen. Das Produkt selber stiess durchaus auf Begeisterung – die Forderung der beiden Frauen weniger. 400'000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile verlangten sie. Am Ende liess sich nur Judith Williams auf einen Deal ein und erhielt 15 Prozent des Unternehmens sowie Royalties für jede verkaufte Windel. Ausserdem sicherte sich die Investorin die Option auf weitere 15 Prozent nach Erreichen bestimmter Unternehmensziele.

Auch Markus Flagner blieb aus den falschen Gründen im Gedächtnis der «Höhle der Löwen»-Zuschauer. Mit seinem Naturkosmetik-Gel aus Zink, Rhabarber und Rettich wollte er unangenehmem Penisgeruch den Kampf ansagen. Statt Begeisterung löste sein Produkt bei den Investoren jedoch nur einen Würgereiz aus. Und auch Gründer Patrick Beyer hoffte auf eine Investition für seine Kondom-Aufbewahrung im Kartenfach des Portemonnaies. Auch er ging am Ende leer aus.