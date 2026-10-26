Die Löwen sind begeistert, gleich zwei wollen investieren. Trotzdem gehen Jonathan Vincentz und Lukas Ludwig bei «Die Höhle der Löwen» ohne Deal nach Hause.

Darum gehts Vincentz und Ludwig präsentieren eine 30-Liter-Velobox

Ihre Bewertung: 250'000 Euro für zehn Prozent, ohne Umsatz

Trotz Angeboten bis 27,5 Prozent gehen sie ohne Deal

Fynn Müller People-Redaktor

Jonathan Vincentz und Lukas Ludwig (beide 29) sind mit einem Velo-Start-Up in der «Höhle der Löwen» zu Gast. Ihre Box macht aus jedem Velo ein Lastenrad. Die «allpacka One» wird am Gepäckträger befestigt und fasst aufgeklappt 30 Liter. Johannes Kliesch zeigt sich begeistert: «Echt stark».

Dann kommen die Zahlen auf den Tisch. 169 Euro kostet eine Box, 52 Euro kostet die Herstellung. Carsten Maschmeyer staunt: «Für das bisschen Plastik?» Janna Ensthaler bohrt nach: «Hättet ihr das nicht einfach den Chinesen geben können und die hätten euch das für 20 Euro produziert?» Die Leipziger bleiben dabei, es soll in Deutschland gefertigt werden.

Richtig heikel wird es bei der Bewertung. 250'000 Euro für zehn Prozent wollen die beiden, das ergibt eine Gesamtbewertung von 2,5 Millionen – ohne einen einzigen Franken Umsatz. Judith Williams findet das völlig masslos und sagt: «Ich bin raus.»

Maschmeyer legt nach: «Also das ist umsatzmässig eine Vollkatastrophe.» Die Bewertung sei «ein No-Go». Und er schiebt nach: «Und deshalb bin ich raus!»

Gründer verzocken sich

Trotz der harschen Kritik bleiben Ensthaler und Kliesch interessiert und unterbreiten den Gründern Angebote: Ensthaler will 30 Prozent für 250'000 Euro, Kliesch fordert gar 40 Prozent für dieselbe Summe. Beide Investoren betonen, dass sie das Produkt für herausragend halten. «Das ist das krasseste, coolste Gepäckträgerprodukt, das ich je gesehen habe», so Ensthaler. Die Gründer bleiben stur: Sie wollen nicht mehr als 25 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben.

Selbst als Ensthaler ihr Angebot auf 27,5 Prozent reduziert, lehnen Vincentz und Ludwig ab. «Nehmt das Angebot an!», rät Kliesch, bevor er hinzufügt: «Jungs, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ihr verzockt euch gerade richtig.» Ohne Deal verlassen die Jungunternehmer schliesslich enttäuscht die Show. «Das tut schon weh», sagte ein sichtlich geknickter Vincentz.