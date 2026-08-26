Dolly Parton hatte sich lange vor ihrem Ableben bereits Gedanken über ihre Beerdigung gemacht. Besonders lag ihr dabei am Herzen, dass ein bestimmtes Lied gespielt werden soll – dasselbe, welches schon bei der Trauerfeier für ihren Vater gespielt wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dolly Parton (†80) starb am 25. August 2026 an Krebs

Ihr Wunschlied «If We Never Meet Again» wird bei Beerdigung gespielt

Beisetzung in Nashville; private Zeremonie mit Familie, Datum noch ungenannt

Silja Anders Redaktorin People

Nach Dolly Partons (†80) Tod muss die Familie nun die Beerdigung für die Sängerin planen. Dabei soll ihr ein Wunsch erfüllt werden, den sie schon vor Jahren aussprach. Und wie könnte es anders sein: Es handelt sich dabei um einen Musikwunsch.

Parton sprach schon früh über ihre Beerdigung und träumte davon, dass der Song «If We Never Meet Again» bei ihrer Abdankung laufen solle, wie sie 2014 gegenüber «Entertainment Weekly» erzählte. Der Song ist allerdings nicht willkürlich ausgewählt, sondern hatte für die Country-Queen eine ganz besondere Bedeutung.

Lieblingslied ihres Vaters

«Es gibt ein Lied namens ‹If We Never Meet Again›», sagte Parton damals. «Es ist ein altes Country-Gospel-Kirchenlied. Es erzählt davon, dass wir uns, falls wir uns auf dieser Seite des Himmels nicht wiedersehen, auf der wunderschönen Küste wieder begegnen werden. ‹Wo die lieblichen Rosen für immer blühen und wo es keine Trennungen mehr gibt.›». Es sei das Lieblingslied ihres Vaters gewesen. «Wir haben es bei seiner Beerdigung gesungen, und ich möchte, dass es auch bei meiner gespielt wird.»

https://www.youtube.com/watch?v=YRCYBhVq_kg&list=RDYRCYBhVq_kg&start_radio=1

Neben dem berührenden Gospel-Stück vermutete die Sängerin, dass ihre ikonische Ballade «I Will Always Love You» ebenfalls bei ihrer Beerdigung zu hören sein werde. Der Song aus dem Jahr 1973 wurde durch Whitney Houstons Version, veröffentlicht 1992 für den Film «The Bodyguard», weltberühmt. Nach Houstons tragischem Tod im Februar 2012 sagte Parton: «Ich bin mir sicher, dass sie ‹I Will Always Love You› spielen werden, wenn ich sterbe, genauso wie bei Whitney Houston. Als sie ihren Sarg hochhoben und dieses Lied anfing, fing ich an zu weinen und dachte: ‹Oh mein Gott.›».

Beerdigung wird eine kleine Zeremonie im engsten Kreis

Der Song «If We Never Meet Again» wurde 1945 von Albert E. Brumley geschrieben und seither von zahlreichen Künstlern wie Elvis Presley und Johnny Cash gecovert. Laut «Page Six» wird Parton auf eigenen Wunsch in einer kleinen, privaten Zeremonie im engsten Familienkreis verabschiedet.

«TMZ» berichtet, dass die Beerdigung in den kommenden Tagen in Nashville, Tennessee, stattfinden soll. Die Country-Ikone wird auf dem Woodlawn Memorial Park and Mausoleum beigesetzt – an der Seite ihres 2025 verstorbenen Ehemanns Carl Dean. Natürlich in ihren typischen High Heels. Dolly Parton starb am 25. August 2026 an den Folgen einer kurzen Krebserkrankung.



