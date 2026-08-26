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Sie fuhr mit der Limousine vor die Bühne
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Ikonischer Auftritt in Locarno:Dolly Parton fuhr mit der Limousine vor Bühne

Nach dem Tod der Ikone
Wer erbt Dolly Partons (†80) gigantisches Vermögen?

Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Eigene Kinder hatte die Sängerin mit ihrem Mann Carl Dean nicht – dafür ein Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe. Wer erbt nun? Und was passiert mit ihrem Park Dollywood?
Publiziert: 14:27 Uhr
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Nach dem Tod von Dolly Parton stellt sich die Frage, wer ihr millionenschweres Vermögen erben wird.
Foto: IMAGO/AFF-USA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Country-Legende Dolly Parton starb am 25. August an Krebs
  • Vermögen von 360 Millionen Franken, Hauptanteil aus Musikkatalog und Dollywood
  • 514 Millionen Franken zu Lebzeiten gespendet, Testament-Begünstigte und Details noch unbekannt
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Silja AndersRedaktorin People

Dolly Parton ist tot – und hinterlässt nicht nur eine riesige Lücke in der Musikwelt, sondern auch ein Vermögen von geschätzten 360 bis 550 Millionen Franken. Nach ihrem Tod im Alter von 80 Jahren rückt nun die Frage in den Fokus, wer in ihrem Testament bedacht wird – und wer wie viel erbt. Dolly Parton und ihr Ehemann Carl Dean (1942–2025) hatten keine Kinder.

Hauptsächliche Begünstigte könnten daher ihre 19 Nichten und Neffen sein, aber auch wohltätige Projekte, die der Sängerin besonders am Herzen lagen. Konkrete Details zu ihrem Testament sind bisher nicht bekannt.

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Musikkatalog und Freizeitpark

Ein erheblicher Teil ihres Vermögens stammt aus ihrem Musikkatalog, der rund 3000 Lieder der Country-Legende beinhaltet und dessen Wert «Forbes» 2025 auf etwa 103 Millionen Franken schätzte. Da Parton die Rechte an ihren Songs selbst hielt, erzielte sie jährlich zwischen 6 und 8 Millionen Franken an Tantiemen. Hinzu kommen Einnahmen aus ihren Beteiligungen, darunter ihr 50-prozentiger Anteil am Freizeitpark Dollywood sowie das von ihr mitbetriebene DreamMore Resort & Spa in Tennessee. «Ich würde dieses Chaos nicht jemand anderem hinterlassen wollen», erklärte Parton einst gegenüber «Billboard» und betonte, ihre Angelegenheiten frühzeitig geregelt zu haben. Inwiefern, das behielt sie jedoch für sich.

Trotz des Ablebens der Sängerin öffnete Dollywood heute wie gewohnt seine Tore für Touristen und Fans von Dolly Parton.

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Neben ihrem finanziellen Erfolg war die Sängerin auch für ihre Grosszügigkeit bekannt. Laut Promiflash hat sie zu Lebzeiten rund 514 Millionen Franken gespendet. Ob und wie gemeinnützige Organisationen in ihrem Testament bedacht werden, bleibt abzuwarten. 

Parton starb am 25. August 2026 an den Folgen einer Krebserkrankung. Zahlreiche Prominente aus der internationalen Unterhaltungsbranche verabschiedeten sich auf Instagram von der Sängerin.

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