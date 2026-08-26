Gestern schockierte ihre Todesnachricht die Welt: Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Weniger als einen Tag nach der Mitteilung haben Fans nun Klarheit: Ein Pressesprecher gibt bekannt, unter welchen Umständen die Musik-Legende verstorben ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dolly Parton (†80) starb am Vanderbilt-Ingram Cancer Center an Krebs

US-Präsident Trump ordnete landesweites Halbmastsetzen der Flaggen an

Ehemann Carl Dean verstarb bereits im März 2025, Beisetzung im Familienkreis

Sophie Ofer Redaktorin People

Wie mehrere US-Medien berichten, ist die Ursache für Dolly Partons (†80) Tod nun bekannt: Ein Pressesprecher erklärt laut «People», wie es zu ihrem tragischen Verlust gekommen sei: «Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden. Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen», so der Sprecher.

In den Wochen unmittelbar vor ihrem Tod kämpfte die Sängerin mit gesundheitlichen Beschwerden, litt unter anderem an Autoimmun- und Nierenproblemen. Aus diesem Grund musste sie mehrere Bühnenauftritte und Reisen absagen. Trotz allem versicherte sie ihren Fans entschlossen: «Ich heile immer noch, ich arbeite immer noch!»

«Dolly hat immer im Licht gelebt»

Dolly musste im letzten Jahr selbst einen schweren Verlust verkraften. Ihr Ehemann Carl Dean war im März 2025 gestorben. Dollys Tod gab nun ihr Neffe Bryan Seaver bekannt. In einem emotionalen Video erklärt er auf Instagram: «Dolly hat immer im Licht gelebt und ist nun in den Armen Jesu, wo sie sicherlich von Carl, ihren Eltern und unzähligen anderen empfangen wurde, die über sie gewacht und sich im Himmel nach einer Begegnung mit ihr gesehnt haben.» Dollys Beisetzung soll laut ihrem Sprecher im engsten Kreis der Familie stattfinden.

Partons Tod löste weltweit grosse Bestürzung und Anteilnahme aus. US-Präsident Donald Trump liess die Flaggen im gesamten Land auf Halbmast setzen. Zahlreiche prominente Weggefährten sprechen ihr Beileid aus und trauern öffentlich um die Musikikone.



