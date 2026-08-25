Nach längerer Krankheit verstarb Dolly Parton am Dienstag im Alter von 80 Jahren. Der Schweizer Country-Papst erinnert sich an die Musik-Ikone.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dolly Parton stirbt mit 80 Jahren, prägt Musikgeschichte mit Hits wie «Jolene»

Schweizer Country-Papst Albi Matter nennt sie eine beispiellose, geliebte Ikone

Letzter Schweiz-Auftritt 2014: «Blue Smoke World Tour» in Locarno

Die Musikwelt trauert um eine ihrer Ikonen: Die US-amerikanische Country-Legende Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit zeitlosen Hits wie «Jolene», «9 to 5» und der von Whitney Houston unsterblich gemachten Ballade «I Will Always Love You» prägte sie über Jahrzehnte hinweg die Musikgeschichte. Parton war weit mehr als nur eine begnadete Sängerin und Songwriterin. Sie war eine weltweite Kultfigur, eine Philanthropin und eine Persönlichkeit, die es verstand, Brücken über gesellschaftliche sowie politische Gräben hinweg zu bauen.

Auch in der Schweiz löst die Nachricht von ihrem Tod Betroffenheit aus. Kaum jemand hat die hiesige Country-Szene über die Jahre so geprägt wie Albi Matter (74). Der Zürcher Veranstalter und Gründer des Country Music Festivals im Albisgütli gilt als der Schweizer Country-Papst.

«Alle haben Dolly geliebt»

Im Gespräch mit Blick erinnert sich Matter: «Dolly Parton hatte eine Ausstrahlung, die ich selten bei einem Menschen erlebt habe.» Albi Matter traf die Sängerin vor zehn Jahren in Nashville während eines Konzerts. «Sie kam auf die Bühne, stand erst da, ohne zu singen, und ich war elektrisiert von ihrer Aura. Ich habe sie da auch backstage getroffen, sie hat immer gelacht, alle haben Dolly geliebt.» Und: «Mit ihr verliert die Country-Welt eine Ikone. Ich wünsche ihren Liebsten viel Kraft. Wir werden sie niemals vergessen.»

Auch René Hofmann (80), seit 2009 Moderator beim Country Radio hat Dolly Parton schon persönlich getroffen. In den 90er-Jahren in Nashville: «Ich war sprachlos, als ich sie sah, ich stellte mir einen unnahbaren Weltstar vor, doch sie war freundlich, schlagfertig und einfach eine liebenswerte Person. Sie hat vor allem für die Frauen den Weg in der welt der Country-Musik geebnet. Mit Dolly Parton verlieren wir eine der grössten Country-Ikonen, die es je gab.»

Dolly Parton musste zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Auftritte absagen. Ihren einzigen Auftritt in der Schweiz hatte sie 2014 am Moon & Stars in Locarno. Auf der Piazza Grande feierte sie damals den Abschluss ihrer Blue Smoke World Tour.