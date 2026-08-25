Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Die Sängerin prägte die Country-Musik wie kaum eine andere. Kollegen und Fans nehmen auf Social Media Abschied von ihr.

Dolly Parton ist tot. Die Country-Sängerin starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren, wie ihr Neffe Bryan Seaver auf Social Media bekannt gab.

Die Sängerin hatte auf die Country-Musik einen Einfluss wie kaum eine Zweite. Und so nimmt die Promi-Welt Abschied von dieser grossen Ikone.

Jamie Lee Curtis (67)

Die Schauspielerin postete kurz nach Bekanntwerden von Partons Tod ein Foto von sich und der Sängerin auf Instagram. «Man sagt, man soll seine Helden nicht treffen. Ihr Mut, zu wissen, dass sie mehr war, als alle dachten und dass sie ausbrechen und nach New York ziehen musste und zu neuen Möglichkeiten, führten sie dazu, ‹I Will Always Love You› zu schreiben, als Weg, danke zu sagen und Liebe zu zeigen, aber weiterzumachen. Sie ist ein tolles Beispiel für uns alle.»

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Donald Trump (80)

Der US-Präsident reagierte auf seiner Social Media Plattform ebenfalls: «Mit grosser Trauer muss ich mitteilen, dass Dolly Parton, eine der grössten Country-Sängerinnen aller Zeiten – und weit darüber hinaus –, soeben verstorben ist. Dies ist ein grosser Verlust für Millionen von Menschen. Es gab noch nie jemanden wie sie, und es wird auch nie wieder jemanden wie sie geben. Zu ihren Ehren werde ich die amerikanische Flagge in den gesamten Vereinigten Staaten ab heute Abend um 18:00 Uhr für eine Woche auf halbmast setzen. Ruhe in Frieden, Dolly!»

Donatella Versace (71)

«Die Welt hat eine der gütigsten und grosszügigsten Seelen verloren, die grossartigste Geschichtenerzählerin und eine wahre Musiklegende. So viele Leben wurden durch dich bereichert. Danke, Dolly, für alles.»

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Michael von der Heide (54)

«Ich danke dir von ganzem Herzen für die Musik, die du uns geschenkt hast, für deine Grosszügigkeit, deine Hingabe, dein tiefes Gespür für Verbundenheit, dein Genie und für alles, was du so grosszügig mit der Welt geteilt hast. Wir werden dich sehr vermissen.» Dazu fügt der Sänger Emojis mit gebrochenen Herzen hinzu.

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Lily Tomlin (86)

Lange Jahre waren Lily Tomlin und Dolly Parton enge Freundinnen. Ihr Tod trifft die 86-jährige Schauspielerin hart. «Ohne Worte», schreibt sie auf Instagram und postet in ihrer Story mehrere Fotos von Dolly Parton und sich selber. Die beiden standen für die Komödie «9 to 5» gemeinsam vor der Kamera.

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Hugh Jackman (57)

«Du warst eine Inspiration für mich und wirst es immer sein», schreibt Schauspieler Hugh Jackman auf Instagram und kondolliert ihrer Familie , ihren nahen Freunden und all ihren Fans.

Khloé Kardashian (42)

«Meine süsse Dolly», beginnt die amerikanische Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit ihre Nachricht und schreibt weiter, «nun bist du bei deinem Ehemann, den du so sehr vermisst hast». Manche Menschen seien so speziell, dass deren blosse Existenz unwirklich anmute. Genau eine solche Person sei Dolly Parton gewesen. Neben bewegenden Worten postet die 42-Jährige gebrochene Herz-Emojis und ein gemeinsames Foto mit der Musik-Legende.

Reba McEntire (71)

Über 40 Jahre lang waren die beiden grossen Country-Stars befreundet. über Dolly Parton sagt McEntire, sie habe ihr über die Jahre zugeschaut, ihr zugehört und von ihr gelernt. Nun muss sie sich verabschieden. «Es wird nie mehr jemanden wie dich geben. Wir werden jede Erinnerung und jede Note, die du je gespielt und gesungen hast, in Erinnerung behalten», so ihre rührenden Worte an ihre jüngst verstorbene Freundin.

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Blake Shelton (50)

«Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass wir alle heute dieselbe tiefe Trauer empfinden», schreibt der knapp zwei Meter grosse Country-Sänger und Ehemann von Gwen Stefani (56) Blake Shelton auf Instagram. Bei der Talentshow «The Voice» arbeiteten sie zusammen und Shelton lernte Dolly Parton «so richtig» kennen, wie er sagt. «Es war, als wäre man mit dem lustigsten, liebevollsten, fürsorglichsten und engsten Mitglied der eigenen Familie zusammen. Ein wahrer Verlust für die ganze Welt. Wir lieben dich, Dolly», schreibt der Singer-Songwriter.