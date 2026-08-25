Dolly Parton ist tot. Sie war nie nur Musikerin – sie war ein Gesamtkunstwerk. Während andere Stars mit Ausflüchten auf Schönheits-OPs oder Gerüchte reagierten, konterte die US-Sängerin stets mit Humor und absoluter Ehrlichkeit. Blick zeigt dir die besten Sprüche.

Keiner war so schlagfertig wie Dolly Parton (†80)

Keiner war so schlagfertig wie Dolly Parton (†80)

«Sie glauben gar nicht, wie viel es kostet, so billig auszusehen!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Country-Star Dolly Parton verstorben, hinterlässt Musik und unvergessliche Sprüche

Legendärer Satz: «Wer den Regenbogen will, muss den Regen akzeptieren»

Über 100 Millionen Alben weltweit verkauft und mehrfach preisgekrönt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Tod von Country-Legende Dolly Parton macht traurig – was bleibt, ist aber nicht nur ihr gigantisches musikalisches Oeuvre, sondern auch eine Sammlung von Sprüchen, die man einrahmen könnte.

Über ihr Aussehen & Schönheits-OPs

«Sie glauben gar nicht, wie viel es kostet, so billig auszusehen!»

«Ich bin nicht beleidigt über all die Witze über dumme Blondinen – denn ich weiss, dass ich nicht dumm bin. Und ich weiss auch, dass ich nicht blond bin.»

«Ich bin eine Frau, die sich selbst erschaffen hat – und ich habe die Arztrechnungen, um es zu beweisen!»

«Wenn ich sehe, wie etwas hängt, schlafft oder zieht, wird es geschnippelt, gestrafft oder abgesaugt!»

2:13 «Dolly hat Türen geöffnet»: Hier verkündet Neffe Bryan den Tod von Parton

Über das Leben & ihren Erfolg

«Finde heraus, wer du bist – und tu es mit voller Absicht.»

«Wer den Regenbogen will, muss den Regen in Kauf nehmen.»

«Sei nicht so beschäftigt damit, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass du vergisst, ein Leben zu führen.»

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Über Männer, Essen & Gewohnheiten

«Meine Schwächen waren schon immer Essen und Männer – genau in dieser Reihenfolge.»

«Ich habe jede Diät der Welt ausprobiert. Sogar welche, die in keinem Buch stehen. Ich habe versucht, das Buch zu essen – es schmeckte besser als die meisten Diäten.»